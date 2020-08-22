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Выходные дни и праздники на сентябрь 2020: сколько отдыхает Украина

22 августа 2020, 16:08

Какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года и какие выходные положены украинцам, выяснил Главред.

Выходные в сентябре 2020 - как отдыхает Украина
Выходные в сентябре 2020 - как отдыхает Украина / 1zoom.ru

Дополнительные выходные в сентябре 2020 в Украине не предусмотрены – поэтому восстанавливать силы после рабочих будней придется исключительно в традиционные выходные, то есть по субботам и воскресеньям.

В целом, у украинцев в сентябре 22 рабочих дня и 8 дней выходных за счет уик-эндов.

В то же время первый осенний месяц подарит украинцам немало интересных праздников и памятных дат:

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  • 2 сентября – День нотариата, День окончания Второй мировой войны.
  • 5 сентября – Международный день благотворительности.
  • 6 сентября – День предпринимателя.
  • 8 сентября – День солидарности журналистов, Международный день грамотности.
  • 9 сентября – Международный день красоты, День дизайнера-графика, День тестировщика.
  • 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
  • 11 сентября – православная Церковь отмечает великий праздник Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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  • 12 сентября – День программиста, День физкультуры и спорта, День украинского кино.
  • 13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День танкиста, День памяти жертв фашизма.
  • 15 сентября – Международный день демократии.
  • 16 сентября – День HR-менеджера, Международный день озонового слоя.
  • 17 сентября – День спасателя Украины.
  • 19 сентября – День фармацевтического работника, День рождения смайлика, День изобретателя и рационализатора.
  • 18-20 сентября – Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год)
  • 20 сентября – Всемирный день отца, День работников леса, День рекрутера.
  • 21 сентября – Международный день мира. У православных большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

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  • 22 сентября – Всемирный день без автомобилей, День партизанской славы, День осеннего равноденствия.
  • 24 сентября – Всемирный день моря.
  • 26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейски день языков, Всемирный день контрацепции.
  • 27 сентября – День машиностроителя, Всемирный день туризма, Международный день глухих, День воспитателя и дошкольных работников. Православные отмечают Воздвижение креста Господня.
  • 28 сентября – День отоларинголога, День памяти трагедии Бабьего Яра, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы против бешенства.
  • 30 сентября – Всеукраинский день библиотек, День усыновления, Международный день переводчика.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.

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