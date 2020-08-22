Выходные дни и праздники на сентябрь 2020: сколько отдыхает Украина

Выходные в сентябре 2020 - как отдыхает Украина / 1zoom.ru

Дополнительные выходные в сентябре 2020 в Украине не предусмотрены – поэтому восстанавливать силы после рабочих будней придется исключительно в традиционные выходные, то есть по субботам и воскресеньям.

В целом, у украинцев в сентябре 22 рабочих дня и 8 дней выходных за счет уик-эндов.

В то же время первый осенний месяц подарит украинцам немало интересных праздников и памятных дат:

1 сентября – День знаний. Детальнее читайте в нашем материале День знаний 1 сентября: как отметит Украина в 2020 году и кого не пустят в школу.

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2 сентября – День нотариата, День окончания Второй мировой войны .

. 5 сентября – Международный день благотворительности.

6 сентября – День предпринимателя .

. 8 сентября – День солидарности журналистов, Международный день грамотности.

9 сентября – Международный день красоты, День дизайнера-графика, День тестировщика.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

11 сентября – православная Церковь отмечает великий праздник Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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12 сентября – День программиста, День физкультуры и спорта, День украинского кино.

13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День танкиста, День памяти жертв фашизма.

15 сентября – Международный день демократии.

16 сентября – День HR-менеджера, Международный день озонового слоя.

17 сентября – День спасателя Украины.

19 сентября – День фармацевтического работника, День рождения смайлика, День изобретателя и рационализатора.

18-20 сентября – Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год)

(Еврейский Новый год) 20 сентября – Всемирный день отца , День работников леса, День рекрутера.

, День работников леса, День рекрутера. 21 сентября – Международный день мира. У православных большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

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22 сентября – Всемирный день без автомобилей, День партизанской славы, День осеннего равноденствия.

24 сентября – Всемирный день моря.

26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейски день языков, Всемирный день контрацепции.

27 сентября – День машиностроителя , Всемирный день туризма, Международный день глухих, День воспитателя и дошкольных работников. Православные отмечают Воздвижение креста Господня .

, Всемирный день туризма, Международный день глухих, День воспитателя и дошкольных работников. Православные отмечают . 28 сентября – День отоларинголога, День памяти трагедии Бабьего Яра, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы против бешенства.

30 сентября – Всеукраинский день библиотек, День усыновления, Международный день переводчика.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.