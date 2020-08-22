Выходные дни и праздники на сентябрь 2020: сколько отдыхает Украина

Какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года и какие выходные положены украинцам, выяснил Главред.
Дополнительные выходные в сентябре 2020 в Украине не предусмотрены – поэтому восстанавливать силы после рабочих будней придется исключительно в традиционные выходные, то есть по субботам и воскресеньям.
В целом, у украинцев в сентябре 22 рабочих дня и 8 дней выходных за счет уик-эндов.
В то же время первый осенний месяц подарит украинцам немало интересных праздников и памятных дат:
- 1 сентября – День знаний. Детальнее читайте в нашем материале День знаний 1 сентября: как отметит Украина в 2020 году и кого не пустят в школу.
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- 2 сентября – День нотариата, День окончания Второй мировой войны.
- 5 сентября – Международный день благотворительности.
- 6 сентября – День предпринимателя.
- 8 сентября – День солидарности журналистов, Международный день грамотности.
- 9 сентября – Международный день красоты, День дизайнера-графика, День тестировщика.
- 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 11 сентября – православная Церковь отмечает великий праздник Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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- 12 сентября – День программиста, День физкультуры и спорта, День украинского кино.
- 13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День танкиста, День памяти жертв фашизма.
- 15 сентября – Международный день демократии.
- 16 сентября – День HR-менеджера, Международный день озонового слоя.
- 17 сентября – День спасателя Украины.
- 19 сентября – День фармацевтического работника, День рождения смайлика, День изобретателя и рационализатора.
- 18-20 сентября – Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год)
- 20 сентября – Всемирный день отца, День работников леса, День рекрутера.
- 21 сентября – Международный день мира. У православных большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.
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- 22 сентября – Всемирный день без автомобилей, День партизанской славы, День осеннего равноденствия.
- 24 сентября – Всемирный день моря.
- 26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейски день языков, Всемирный день контрацепции.
- 27 сентября – День машиностроителя, Всемирный день туризма, Международный день глухих, День воспитателя и дошкольных работников. Православные отмечают Воздвижение креста Господня.
- 28 сентября – День отоларинголога, День памяти трагедии Бабьего Яра, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы против бешенства.
- 30 сентября – Всеукраинский день библиотек, День усыновления, Международный день переводчика.
Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.