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Вынудила ломка: на Херсонщине пассажир так захотел покурить, что чуть не взорвал автобус

26 августа 2021, 18:39
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Правонарушителем оказался 51-летний житель Днепропетровской области, который направлялся с отдыха домой.

Псевдотеррорист просто хотел покурить / НПУ

Вопиющий случай произошел в рейсовом автобусе, следовавшем из курортного поселка Лазурное в город Каменское Днепропетровской области. Близ города Берислав вспыхнул конфликт, в ходе которого один из пассажиров словесно угрожал людям взорвать их гранатой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, напуганные пассажиры вызвали копов.

"Вчера, 25 августа, около 15:00 на линию "102" позвонил водитель рейсового автобуса "Мерседес Спринтер" и рассказал, что в автобусе находятся 26 пассажиров, среди которых агрессивно настроенный пассажир, который выражает словесные угрозы взорвать гранату, хотя никакого подозрительного предмета в руках у него нет. Также водитель сообщил, что через 5 минут будет на автостанции в г. Берислав", - указано в сообщении.

По прибытию на вызов правоохранители не нашли у мужчины ни единого подозрительного предмета. А оказался нарушителем 51-летний житель Днепропетровской области, который ехал с отдыха домой. Единственное - у него были явные признаки алкогольного опьянения. По словам псевдотеррориста, он просто хотел покурить, а водитель отказался остановиться.

Однако копы составили на него протокол. Теперь ему придется заплатить штраф по двум статьям.

Напомним, у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. СМИ пишут, что трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане.

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