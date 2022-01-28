Выплаты субсидии в Украине могут приостановить: названы условия

Субсидии могут отобрать / vchasnoua.com

В текущем году многие украинцы могут лишиться субсидий. В Минсоцполитике планируют проверки выплат. Соответствующий проект опубликован на сайте ФПУ (Федерация Профсоюзов Украины) размещен проект для обсуждения соответствующего приказа.

В документе сказано, что структурные подразделения по социальной защите населения должны изучить личное дело получателя субсидии только после получения выводов Министерства финансов. Если будут обнаружены несоответствия в информации, которую получатель указал в личном деле, будет проводиться полная проверка на основании данных из таких учреждений:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;

Единого государственного реестра транспортных средств;

Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков;

Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;

Единого реестра должников;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и других реестров;

Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Если получатель докажет свою невиновность, то сумму субсидии ему вернут.

Напомним, в правительстве решили увеличить субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства жителям прифронтовых районов, которые в условиях отсутствия тепло- и газоснабжения больше используют электроприборы, а также расширили перечень домохозяйств, которые могут получать помощь от государства.

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