Выплаты субсидии в Украине могут приостановить: названы условия

Получателей субсидий ждут тщательные проверки.
В текущем году многие украинцы могут лишиться субсидий. В Минсоцполитике планируют проверки выплат. Соответствующий проект опубликован на сайте ФПУ (Федерация Профсоюзов Украины) размещен проект для обсуждения соответствующего приказа.
В документе сказано, что структурные подразделения по социальной защите населения должны изучить личное дело получателя субсидии только после получения выводов Министерства финансов. Если будут обнаружены несоответствия в информации, которую получатель указал в личном деле, будет проводиться полная проверка на основании данных из таких учреждений:
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- Государственный реестр обременений движимого имущества;
- Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;
- Единого государственного реестра транспортных средств;
- Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков;
- Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;
- Единого реестра должников;
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и других реестров;
- Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Если получатель докажет свою невиновность, то сумму субсидии ему вернут.
Напомним, в правительстве решили увеличить субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства жителям прифронтовых районов, которые в условиях отсутствия тепло- и газоснабжения больше используют электроприборы, а также расширили перечень домохозяйств, которые могут получать помощь от государства.
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