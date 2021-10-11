Взлетел на воздух: житель Ровно на Буковине подорвался на снаряде времен войны

Житель Ровно на Буковине подорвался на снаряде времен войны / Нацполиция по Ровенской области

Житель Ровно в Черновицкую область подорвался на артиллерийском снаряде, который остался в земле после Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главка Национальной полиции по области.

"В Буковине 53-летний Мужчина приехал в Черновицкую область в поисках исторических ценностей. Во время пребывания в лесу возле села Добриновцы ровенчанин подорвался на найденном артиллерийском снаряде прошлых войн", — говорится в сообщении.

О гибели потерпевшего в полицию 9 октября сообщил его 43-летний товарищ из Ровно.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование инцидента.

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Напомним, ранее в Черкасской области погиб 14-летний подросток в результате подрыва на снаряде. Парень нашел опасный предмет времен Второй мировой войны и пытался его разобрать.

Как сообщали копы, подросток отыскал снаряд с донным подрывателем калибра 45 миллиметров времен Второй мировой войны.

Парень поместил предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался.