Под Львовом боевой снаряд с полигона прилетел во двор дома

Ракета с полигона упала в населенный пункт / Reuters

В Яворовском районе Львовской области боевой снаряд бесконтрольно вылетел с военного полигона и упал во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов.

Как сообщает военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, снаряд, к счастью, не взорвался, поэтому многочисленных жертв и трагедии удалось избежать.

Сейчас на месте происшествия работают военная служба правопорядка, полиция и спасательная служба. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и пытаются выяснить, как снаряд с военного полигона смог попасть в жилой район.

Позже пресс-служба Минобороны пояснила, что причиной падения зенитной ракеты во двор частной усадьбы в селе Верещица стала устарелость и неисправность боеприпаса.

Читайте такжеКоронавирус во Львове: как живет город на карантине"Принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", — отметил министр обороны Андрей Таран.

По словам главы министерства, причиной инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад. Он уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования, однако подвела устарелость бортовой аппаратуры.

Напомним, во Львовской области сотрудники полиции задержали 18-летнего и 19-лентнего местных жителей, которых подозревают в убийстве жителей Золочева – 16-летней девушки и 17-летнего парня.

Как ранее сообщалось о том, что на Львовщине мужчина расправился с любовницей и подстрелил прохожего.