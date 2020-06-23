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Взрыв в девятиэтажке в Киеве: пострадали 11 семей работников Укрзализныци

Руководство компании намерено рассмотреть вопрос предоставления одноразовой выплаты семьям, которые пострадали в результате взрыва.

23 июня 2020, 16:05
взрыв,Киев
В результате взрыва в доме на Позняках пострадали семьи работников УЗ / УНИАН

Компания Укрзализныця окажет материальную поддержку семьям своих сотрудников, которые пострадали при взрыве в доме на Позняках в Киеве.

Об этом в среду, 23 июня, заявил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрык, передает пресс-служба Укрзализныци.

"Сейчас 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский. Для них организованы все бытовые условия. В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва, Укрзализныця предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь", - говорится в сообщении.

Также руководство компании намерено рассмотреть вопрос предоставления одноразовой выплаты 11 семьям (40 человек), которые пострадали в происшествии. Сумма этой помощи от Укрзализныци составит от 100 до 500 тысяч гривен на одну семью.

Кроме того, региональный филиал компании "Юго-Западная железная дорога" взял на себя расходы на организацию захоронения двоих работников Укрзализныци, которые погибли при взрыве.

"Кроме того, будут обеспечены все выплаты, предусмотренные коллективным договором", - добавили в Укрзализныце.

В компании уточнили, что большинство пострадавших являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.

Читайте такжеВзрыв на Позняках: под завалами дома нашли тело пятого погибшегоНапомним, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось, в результате взрыва в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. Основной версией взрыва полиция называет именно газовую смесь.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева.

"Еще продолжаются экспертизы, но экспресс тесты показали, что взрывчатки там не было", - рассказали в ведомстве.

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