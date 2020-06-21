Трагедия на Позняках в Киеве: версии, жертвы, помощь пострадавшим и судьба дома

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва 21 июня. Сейчас расследуются все обстоятельства.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин, от которых поступает информация о ходе спасательных работ и расследования причин взрыва.

Как отметил Шмыгаль, предварительная версия - взрыв газовоздушной смеси, который привел к разрушению межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

"Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом президента", - сообщил он.

Что известно о взрыве на Позняках

Уголовное производство

По факту взрыва в жилом доме в Киеве открыто уголовное производство. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным пресс-службы, досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Версии взрыва

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка.

Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал глава МВД.

В то же время глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин заявил, что на данный момент рассматриваются множество версий разрушения многоэтажного дома.

"Сейчас рассматриваются полицией все версии... В том числе и взрыв газа, в том числе и взрыв неизвестного взрывного устройства, есть и много других версий", - сказал чиновник.

Жертвы и пострадавшие

На месте взрыва жилого дома на Позняках спасатели обнаружили два тела погибших.

По последним данным, 21 человека эвакуировали, под завалами нашли троих живых. Продолжается спасательная операция.

Судьба дома

Столичные власти уже определили место временного убежища жильцов дома в Киеве, которые потеряли жилье в результате взрыва. Многоэтажку планируют демонтировать, так как она сильно повреждена.

"На Крушельницкой, 1/5 случился взрыв на 7 этаже дома. Сейчас, по информации на эту минуту, двое людей погибли, количество пострадавших мы сейчас не можем четко назвать. Знаем, что в этом стояке проживали приблизительно 100 человек", - сказал столичный городской голова Виталий Кличко.

По его словам, власти уже определили место, где временно смогут находиться люди, которые лишились дома в результате взрыва. Их временным убежищем станет интернат по адресу Харьковское шоссе, 121. На данный момент происходит обследование двух стояков, которые находятся рядом с местом происшествия.

Читайте такжеМощный взрыв в Киеве: есть жертваНапомним, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей, из-под завалов освободили одного человека, а еще троих – освобождают. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.