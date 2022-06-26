Взрывы складов оружия и нефтебаз: бойцов спецназа ВСУ забрасывают в РФ - The Times

Боец спецназа ВСУ / Thetimes.co.uk

Бойцы спецназа Вооруженных сил Украины проводят диверсии глубоко в тылу РФ, взрывая вражеские склады с оружием и нефтебазы.

Украинские военные вертолеты поздно ночью, передвигаясь низко над землей, доставляют бойцов украинского спецназа на территорию РФ. В этих операциях задействованы военнослужащие 10 отряда специального назначения под названием "Шаман", пишет The Times.

Журналисты пишут, что взрывы на складах оружия и нефтебазах в России скорее всего связаны с действиями украинского спецназа.

Подчеркивается, что спецназовцы этого отряда имеют навыки по осуществлению диверсионно-разведывательных операций в тылу противника. Они имеют навыки подводного плавания, горного боя и воздушного десантирования.

Один из спецназовцев ВСУ с позывным Красавец говорит: "Россияне так и не способны понять, как это (диверсия – ред.) происходит, они не могут поверить, что мы можем быть там".

К началу широкомасштабного вторжения России, бойцы отряда "Шаман" успели присоединиться к боевым задачам в Афганистане бок о бок с британскими и американскими бойцами.

/ Thetimes.co.uk

Неназванный офицер украинской разведки говорит, что эти спецназовцы являются "самыми совершенными бойцами в украинском спецназе, самые лучшие и храбрые".

Еще один спецназовец с позывным Двадцать Второй рассказывает, что старается подкрасться к врагу как можно ближе: "Первый россиянин, когда увидел меня, настолько растерялся, потому что не мог вообразить, что это правда. Пока он растерялся, я выстрелил в него, может, с расстояния 7 метров, пуля попала под его бронежилет. Я всегда стараюсь стрелять им в тестикулы, потому что там нет брони. Это на 100% гарантирует гибель врага: я разрываю его артерии и разрушаю его тазовую кость. Он не может ползти, не может убежать, он ничего не может. Невозможно оказать медицинскую помощь мужчине с таким ранением. Нельзя наложить турникет или повязку".

Рассказывая о боях за село Мощун Киевской области боец ВСУ рассказал: "Мы стреляли в них с расстояния 5-10 метров. Мы всегда стараемся подойти поближе, чтобы видеть лицо врага, потому что в таком бою они не могут использовать артиллерию. У них в разы больше артиллерии, чем у нас, но их боевой дух очень низкий, они боятся вступать в близкий бой. Это трудно психологически выдержать устоять в стрелковом бою, где каждый может бросить ручную гранату и подствольные гранатометы".

/ Thetimes.co.uk

В свою очередь Красавец добавил: "Мой товарищ услышал, как их командир дал команду идти впереди и проверить деревню. Они бросились в бой с криком. Но совершили ошибку, зашли в глубь села. Так что мы их всех убили".

После отступления российских войск от Киева бойцы "Шамана" шли в арьегарде россиян и наносили им удары с тыла, пока они не пересекли границу с Беларусью.

Ранее сообщалось о том, что бойцы группы специального назначения Вооруженных сил Украины в Северодонецке уничтожили разведывательную группу полка имени Ахмада Кадырова кадыровских наемников.

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