"Я одна в семье работаю - а присылают астрономические суммы": в Николаеве возмутились платежками за отопление

В Николаеве возмутились платежками за отопление / УНИАН

Жители Николаева получили за декабрь 2021 года квитанции за отопление с громадными суммами. Об этом сообщает местное издание "Преступности.Нет".

Николаевчанка Наталья Купинец сообщила, что "Николаевская ТЭЦ" выставила ей счет за отопление за декабрь в размере 6319 гривен.

Женщина проживает в квартире площадью 60 квадратных метров в доме по улице имени 28-й армии. За ноябрь ей начислили плату 3650 гривен, в декабре сумма увеличилась. Причем, судя по платежкам, Наталья исправно платит за коммунальные услуги.

"Начался отопительный сезон, "Николаевская ТЭЦ" присылает "письма счастья" с астрономическими суммами. Не знаю, к кому обращаться, пишу депутатам, в Кабмин – разводят руками, все чего-то ждут. Говорят: "Откажитесь, поставьте индивидуальное отопление". Не могу поставить. Я одна в семье работаю", – отмечает женщина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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