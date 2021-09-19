Яд в 15 раз сильнее гремучей змеи: под Одессой обнаружили самого опасного паука в мире

Паук Каракурта / Facebook Тарас Демидович

В Одесской области в Измаиле обнаружили во дворе дома паука Каракурта, который считается одним из самых опасных пауков в мире. Его яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи.

Об этом житель Измаила Тарас Демидович сообщил в своем Facebook, опубликовав фото своей находки. Мужчина попросил жителей частных домов быть внимательными.

"Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт – ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади", – написал мужчина.

Каракурт – вид пауков из рода черных вдов. Внешние его признаки: тринадцать красных точек или пятен на верхней стороне брюшка. Однако полностью половозрелые особи иногда приобретают черный цвет без пятен.

Если насекомое не тревожить, оно не нападает на животных и человека. Однако в случае укуса – он действует немедленно: человек ощущает жгучую боль, которая уже через 10 – 15 минут распространяется по всему телу.

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Чаще всего пострадавшие жалуются на невыносимые боли в животе, пояснице, грудной клетке. Также характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса.

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Как ранее сообщали, в Запорожской области в курортной Кирилловке (Азовское море) на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

На жуткой видеозаписи инцидента видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.