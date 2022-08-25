Ядерный взрыв не произойдет, это будет "грязная бомба": Жданов о последствиях катастрофы на ЗАЭС

На Запорожской АЭС не получится устроить ядерный взрыв / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты продолжают устраивать провокации на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре и обстреливают её территорию. Нельзя исключать, что вражеские войска надумают устроить ядерную катастрофу. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как это может произойти и как ситуацию будет развивать после этой вероятной катастрофы.

Эксперт считает, что боевые действия будут продолжаться даже после такой катастрофы, за исключением зоны отчуждения. Он также отмечает, что на Запорожской АЭС такая конструкция, которая не даст произойти именно ядерному взрыву.

"Там особенность конструкции такова, что ядерного взрыва не будет. Как бы россияне ни старались, но взрыва там не будет. Будет обычный взрыв с выбросами радиоактивных веществ. То же, что было на Чернобыльской АЭС. Это будет эффект "грязной бомбы". Радиоактивное облако пойдет. Модель мы видели, как это может развиваться, но эта модель не точная. Она моделируется на конкретную погоду", — рассказал Жданов.

В случае катастрофы всех людей и военную технику необходимо будет вывезти из зоны отчуждения. При чем одним из признаков того, что на ЗАЭС что-то произошло, могут стать убегающие россияне.

Как отреагирует мир на действия оккупантов

Жданов считает, что ответ мировых лидеров на аварию на ЗАЭС будет жесткой, они могут ввести те санкции, о которых Украина говорила с начала войны. При этом эксперт не исключает, что может быть нанесен превентивный удар по центру принятия решений в Москве.

"Дело в том, что реакция мирового сообщества, я думаю, будет очень жесткая. Они введут те санкции, о которых мы мечтаем, которые обрушат экономику России за несколько дней, они могут это сделать, у них есть эти рычаги", - сказал Жданов.

Эксперт рассказал о своем впечатлении, связанным с действиями оккупантов на Запорожской АЭС. Он подозревает, что оккупанты "уже не знают, что с ней делать".

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские захватчики уже неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. В "Энергоатоме" уже заявляли, что из-за обстрелов со стороны оккупантов есть серьезная угроза распыления радиации. Станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

Российские захватчики угрожают Украине, что они могут остановить работу Запорожской атомной электростанции. В РФ заявили, что якобы они рассматривают вариант вывести в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоки, а это приведет к остановке работы ЗАЭС.

Позже стало известно, что российские оккупанты планируют провести провокацию на ЗАЭС. Они на один день объявили на атомной электростанции неожиданный "выходной", и в этот день там будет находиться только оперативный персонал.

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