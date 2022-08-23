Уровень радиации повышен: оккупанты поднимают облака радиоактивных пыли на Запорожье - разведка

Российские оккупанты поднимают облака радиационной пыли / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Российские оккупанты, которые находятся на территории Запорожской ТЭС поднимают облака радиактивной пыли. Все это ветром разносится по окрестностям Энергодара. Об этом сообщает украинская разведка.

Оккупанты из минометов обстреливают золоотвалы.

"Это места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы имеют высокую концентрацию ядовитых веществ и уровень радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния", — говорится в сообщении.

Вблизи Запорожской атомной станции осуществляется мониторинг радиационного фона, он указывает на повышение уровня радиации.

Напомним, ранее стало известно о том, что часть оккупантов попала в реанимацию с признаками лучевой болезни. Все они были на территории Запорожской атомной электростанции.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

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