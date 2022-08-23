"На карте свобода всего мира": Макрон призвал не проявлять слабость и не идти на уступки России

На карту поставлена свобода всего мира, нельзя идти на уступки Москве - Макрон / Коллаж Reuters, УНИАН

Россия развязала войну не только против Украины, но и главных принципов международного права. Против суверенитета и территориальной целостность, которые являются фундаментом и гарантией мира для государств. Москва еще 30 лет назад сделала свой выбор, но теперь решила сменить принципы. Нельзя проявлять слабость и идти на уступки российскому государству, поскольку на карту поставлена свобода всего мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе саммита Крымской платформы во вторник, 23 августа, он сказал о том, что Россия войной против Украины противостоит главным принципам международного права, среди которых суверенитет и территориальная целостность. Соблюдение таких правил – гарантия безопасности для государств.

Французский глава государства напомнил, что Москва еще тридцать лет назад сделала свой выбор, но отступила от своих принципов. Подобный шаг Европа считает слабостью.

"Россия сделала свой выбор вопреки своим обязательствам, которые она подписала еще 30 лет назад. Россия сделала выбор оставить эти принципы, отойти от них. И мы считаем это слабостью", - отметил Макрон.

Также он добавил, что нельзя проявлять слабость в отношении РФ, а также идти с Кремлем на компромиссы.

"На карту поставлены свобода всех нас и мир во всех частях земного шара", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев может пойти на переговоры с Москвой по завершению войны. Однако условие украинской стороны остается неизменным – Россия должна вывести свои войска с территории Украины.

Представитель России в ООН Геннадий Гатилов сказал, что Москва, дескать, не намерена организовывать переговоры главы Кремля Путина и президента Украины Зеленского. Российское руководство грозится длительной войной.

Президент Зеленский 23 августа сделал заявление о том, что Россия может усилить обстрелы городов Украины в дни украинских государственных праздников. По его словам, при таком сценарии оккупантов ждет ответный удар.

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