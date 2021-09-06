Яхты и сноубординг: в Сеть слили фото с роскошного отдыха дочери главаря "ДНР" в ОАЭ

Илона Пушилина / ТСН

Дочь главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина Илона съездила на отдых в Объединенные Арабские Эмираты на курорт в Дубае.

Фото и видео элитного отдыха 17-летней дочери главаря донецких террористов ТСН получила из собственных источников.

По данным Telegram-канала Бэтмен ДНР, номер в гостинице, где останавливалась Илона Пушилина, стоит 3 тысячи долларов, а сам отдых обходится в 7-8 тысяч долларов.

Отметим, что Илона Пушилина на фото позирует в брендовой одежде на фоне зданий, в купальнике на побережье Персидского залива, на яхте, во время катания на сноуборде на песчаных дюнах.

/ ТСН

/ ТСН

/ ТСН

/ ТСН

/ ТСН

/ ТСН

Добавим, что также опубликованы копии паспортов Илоны Пушилиной из которых следует, что она является гражданкой России.

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/ ТСН

/ ТСН

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке доступа к двум ресурсам ("gt-news.info", "gorlovka-news.su"), которые связаны с главарем террористической "ДНР" Денисом Пушилиным.

Кроме того, против самого Пушилина украинский президент также ввел санкции.