Яхты и сноубординг: в Сеть слили фото с роскошного отдыха дочери главаря "ДНР" в ОАЭ

Отдых дочери донецких террористов обхошелся в 7-8 тысяч долларов.
Дочь главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина Илона съездила на отдых в Объединенные Арабские Эмираты на курорт в Дубае.
Фото и видео элитного отдыха 17-летней дочери главаря донецких террористов ТСН получила из собственных источников.
По данным Telegram-канала Бэтмен ДНР, номер в гостинице, где останавливалась Илона Пушилина, стоит 3 тысячи долларов, а сам отдых обходится в 7-8 тысяч долларов.
Отметим, что Илона Пушилина на фото позирует в брендовой одежде на фоне зданий, в купальнике на побережье Персидского залива, на яхте, во время катания на сноуборде на песчаных дюнах.
Добавим, что также опубликованы копии паспортов Илоны Пушилиной из которых следует, что она является гражданкой России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке доступа к двум ресурсам ("gt-news.info", "gorlovka-news.su"), которые связаны с главарем террористической "ДНР" Денисом Пушилиным.
Кроме того, против самого Пушилина украинский президент также ввел санкции.