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Зеленский одобрил санкционный удар по Пушилину, Ростелекому и росСМИ

23 августа 2021, 10:49
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Под санкции Украины попали медиа-ресурсы боевиков "ДНР".

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома.

Кроме того, также в Украине заблокированы нескольких российских СМИ, говорится указе, опубликованном на сайте украинского президента.

В документе говорится, что санкции вводятся в отношении 12 российских компаний.

Кто попал под санкции Украины:

  • акционерное общество Бизнес Ньюс Медиа (компания — издатель газеты Ведомости);
  • газета Московский комсомолец (МК);
  • газета Версия;
  • акционерное общество ТРК-3;
  • Фонд изучения исторической перспективы;
  • Ассоциация благотворительной помощи Взаимопомощь;
  • ООО Новинфо;
  • ООО Наше завтра;
  • ООО Лайт-принт;
  • ООО Народные новости;
  • информационное агентство Анна-ньюс.

Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам ("gt-news.info", "gorlovka-news.su"), которые связаны с главарем террористической "ДНР" Денисом Пушилиным.

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Кроме того, против самого Пушилина украинский президент также ввел санкции.

Как известно, 20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. СНБО ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих.

В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.

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