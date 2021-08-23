Зеленский одобрил санкционный удар по Пушилину, Ростелекому и росСМИ

Под санкции Украины попали медиа-ресурсы боевиков "ДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома.
Кроме того, также в Украине заблокированы нескольких российских СМИ, говорится указе, опубликованном на сайте украинского президента.
В документе говорится, что санкции вводятся в отношении 12 российских компаний.
Кто попал под санкции Украины:
- акционерное общество Бизнес Ньюс Медиа (компания — издатель газеты Ведомости);
- газета Московский комсомолец (МК);
- газета Версия;
- акционерное общество ТРК-3;
- Фонд изучения исторической перспективы;
- Ассоциация благотворительной помощи Взаимопомощь;
- ООО Новинфо;
- ООО Наше завтра;
- ООО Лайт-принт;
- ООО Народные новости;
- информационное агентство Анна-ньюс.
Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам ("gt-news.info", "gorlovka-news.su"), которые связаны с главарем террористической "ДНР" Денисом Пушилиным.
Читайте также"Провал дипломатии РФ": в МИД пригрозили России ответкой за санкции
Кроме того, против самого Пушилина украинский президент также ввел санкции.
Как известно, 20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. СНБО ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих.
В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.