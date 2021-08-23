Зеленский одобрил санкционный удар по Пушилину, Ростелекому и росСМИ

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома.

Кроме того, также в Украине заблокированы нескольких российских СМИ, говорится указе, опубликованном на сайте украинского президента.

В документе говорится, что санкции вводятся в отношении 12 российских компаний.

Кто попал под санкции Украины:

акционерное общество Бизнес Ньюс Медиа (компания — издатель газеты Ведомости);

газета Московский комсомолец (МК);

газета Версия;

акционерное общество ТРК-3;

Фонд изучения исторической перспективы;

Ассоциация благотворительной помощи Взаимопомощь;

ООО Новинфо;

ООО Наше завтра;

ООО Лайт-принт;

ООО Народные новости;

информационное агентство Анна-ньюс.

Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам ("gt-news.info", "gorlovka-news.su"), которые связаны с главарем террористической "ДНР" Денисом Пушилиным.

Читайте также"Провал дипломатии РФ": в МИД пригрозили России ответкой за санкции

Реклама

Кроме того, против самого Пушилина украинский президент также ввел санкции.

Как известно, 20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. СНБО ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих.

В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.