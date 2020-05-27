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Разумков рассказал, нужно ли менять скандальный языковой закон

27 мая 2020, 16:58

Спикер Дмитрий Разумков высказал свое мнение по поводу языкового закона, который был принят предыдущим составом Верховной Рады.

Дмитрий Разумков
Разумков рассказал, нужно ли менять языковой закон /  УНИАН

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков полагает, что нынешняя редакция "языкового закона" нуждается в изменении.

Такое мнение Разумков высказал в интервью порталу Главком. По словам спикера, соответствующие законопроекты уже прошли через регистрацию в канцелярию парламента. 

"Думаю, да (закон о языке нуждается в изменении ‒ Главред). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать ‒ объединит это украинское общество или нет", ‒ сказал Дмитрий Разумков.

Читайте такжеВенецианская комиссия назвала главные недостатки украинского языкового законаПри этом, по словам председателя Рады, несмотря на то, что соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте, в повестке пленарных заседаний на ближайшее время они отсутствуют.

Кроме того, Разумков рассказал ‒ среди его однопартийцев из Слуги народа по поводу языкового закона единого мнения нет.

"От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее принятый VII созывом Рады закон устанавливает ‒ украинский язык должен использоваться в государственной службе, официальных документах, образовательной и медицинской сферах, кинотеатрах и театрах, фестивалях, при обслуживании потребителей, в трудовых отношениях, публичных мероприятиях, рекламе, СМИ, интернете и телевидении. За нарушение закона предусмотрены штрафы ‒ от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

языковой закон Дмитрий Разумков Верховная Рада Слуга народа
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