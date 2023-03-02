За день до ДТП муж-военный вернулся после ранения: под колесами Tesla погибла известная волонтер

Юлия и Руслан Губиляк пошли в магазин за покупками - там их сбил автомобиль Tesla, водитель которого во время парковки не справилась с управлением.

Юлия Пиотровская-Губиляк погибла в ДТП / Фото fakty.ua

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 февраля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Tesla насмерть сбила 38-летнюю волонтера Юлию Пиотровскую-Губиляк и ее мужа-военного Руслана Губиляка. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии. У пары двое детей – мальчик и девочка.

Авария произошла 24 февраля около 21:30 возле подвального помещения магазина. 45-летняя водитель неудачно парковалась – в процессе она сбила двух пешеходов. Люди шли по тротуару, в момент когда автомобиль наехал на них. Известно, что водитель Tesla на момент ДТП была трезвой, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Водитель Tesla не справилась с управлением и переехала пешеходов / Фото Нацполиции

Как рассказал основатель волонтерского центра "Локомотив" Игорь Костюк, Руслан Губиляк был тяжело ранен на фронте. После лечения он приехал на реабилитацию.

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"Он приехал за день до трагедии. В тот день они с Юлей пошли вместе за покупками... Мы, как и все, видели сообщение о том, что Tesla сбила двух человек и один из них погиб, но даже подумать не могли, что это была наша Юля, пока не позвонила ее сестра", - рассказал Костюк Фактам.

Когда приехала скорая, 38-летняя Юлия еще была жива, но спасти ее медикам не удалось.

"Остается только молиться, чтобы муж Юли Руслан выжил. Пока он в очень тяжелом состоянии, и врачи не дают никаких прогнозов", — добавил Костюк.

51-летний Руслан получил тяжелые травмы и находится в больнице. Троюродная сестра Юлии Ирина Ярмоленко рассказала, что мужчина получил перелом таза, его уже прооперировали.

Юлия Пиотровская-Губиляк с первых дней полномасштабной войны России против Украины была волонтером. Она работала в аптеке и приносила медикаменты, помогала военным и переселенцам. Муж Юлии Руслан пошел на фронт.

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