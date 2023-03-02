За день до ДТП муж-военный вернулся после ранения: под колесами Tesla погибла известная волонтер

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 февраля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Tesla насмерть сбила 38-летнюю волонтера Юлию Пиотровскую-Губиляк и ее мужа-военного Руслана Губиляка. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии. У пары двое детей – мальчик и девочка.
Авария произошла 24 февраля около 21:30 возле подвального помещения магазина. 45-летняя водитель неудачно парковалась – в процессе она сбила двух пешеходов. Люди шли по тротуару, в момент когда автомобиль наехал на них. Известно, что водитель Tesla на момент ДТП была трезвой, ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Как рассказал основатель волонтерского центра "Локомотив" Игорь Костюк, Руслан Губиляк был тяжело ранен на фронте. После лечения он приехал на реабилитацию.
"Он приехал за день до трагедии. В тот день они с Юлей пошли вместе за покупками... Мы, как и все, видели сообщение о том, что Tesla сбила двух человек и один из них погиб, но даже подумать не могли, что это была наша Юля, пока не позвонила ее сестра", - рассказал Костюк Фактам.
Когда приехала скорая, 38-летняя Юлия еще была жива, но спасти ее медикам не удалось.
"Остается только молиться, чтобы муж Юли Руслан выжил. Пока он в очень тяжелом состоянии, и врачи не дают никаких прогнозов", — добавил Костюк.
51-летний Руслан получил тяжелые травмы и находится в больнице. Троюродная сестра Юлии Ирина Ярмоленко рассказала, что мужчина получил перелом таза, его уже прооперировали.
Юлия Пиотровская-Губиляк с первых дней полномасштабной войны России против Украины была волонтером. Она работала в аптеке и приносила медикаменты, помогала военным и переселенцам. Муж Юлии Руслан пошел на фронт.
Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.
В борьбе за свободу и независимость нашей страны погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк. Воин погиб, защищая город-крепость Бахмут.
Другие новости:
- На Донбассе спортсмен и боец ВСУ погиб в бою с танком, спасая раненых побратимов
- Мать не дождалась единственного сына: в тяжелых боях за Украину трагически погиб молодой защитник
- Поп УПЦ МП боялся патриотов: на Буковине священник не дал отпеть погибшего защитника Украины в храме