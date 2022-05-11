За год до смерти Леонид Кравчук спрогнозировал, когда закончится война с Россией

Леонид Кравчук умер 10 мая 2022 после продолжительной болезни / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который скончался во вторник, 10 мая, после продолжительной болезни, еще в прошлом году заявил, что российская агрессия в Украине закончится только тогда, когда мировое сообщество заставит РФ вернуть Украине аннексированный Крым и освободить оккупированную часть Донбасса.

Кравчук отмечал, что Минский переговорный процесс не принес реальных результатов.

"Война продолжается и мы сейчас ведем борьбу с ее последствиями – обмен пленными, работа контрольно-пропускных пунктов, разные гуманитарные проблемы. А причина остается", — говорил Кравчук интервью DW.

По его словам, российская агрессия может закончиться только тогда, когда украинскому государству будут возвращены все временно оккупированные Россией территории. Помочь этому может мировое сообщество.

"Пока мировое сообщество, Европа, США, все вместе — и, конечно, при активном и непосредственном участии Украины — не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, не заставят Россию жить по нормам международного права, война не закончится", — подчеркнул он.

Что известно о болезни Кравчука

29 июня 2021 года первый президент Украины Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце.

После оперативного вмешательства главу Трехсторонней контактной группы поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В июне в ТКГ заявили, что будут ждать прогнозов врачей и не собираются менять главу контактной группы.

В июле в СМИ появилась информация, что Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации.

При этом на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня независимости в 2021 году Президент Владимир Зеленский пожелал Леониду Кравчуку выздоровления и крепкого здоровья.

10 мая 2022 года стало известно, что в 17:00 по киевскому времени после продолжительной болезни ушел из жизни первый президент независимой Украины Леонид Макарович Кравчук.

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