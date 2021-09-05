За минувшие сутки в Украине зафиксировали почти 1400 случаев заражения, госпитализаций - тьма / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 1379 человек. При этом в больницы госпитализированы 899 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 4 сентября в Украине умерли 17 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 407 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (141), Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

За все время пандемии в стране:

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заболели - 2 297 534 человека;

выздоровели - 2 212 720 человек;

летальных случаев - 53 983;

проведено ПЦР-тестов - 12 097 306.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

Коронавирус в Украине за сутки 3 сентября выявили у 2614 жителей страны. При этом в больницы госпитализированы 824 человека. Умерли 44 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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