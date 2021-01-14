"За разрушенный дом и сломанные судьбы": главком ВСУ призвал Россию к ответу

Руслан Хомчак / УНИАН

За все преступления, которые россияне и подконтрольные им боевики совершили против гражданского населения и военнослужащих Украины, Россия должна ответить. Об этом в интервью порталу Обозреватель рассказал главнокомандующий украинскими Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак.

Однако генерал при этом убежден, что против Украины воюет кремлевская власть, а не весь российский народ. "За все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей", ‒ сказал Хомчак.

По его мнению, в Российской Федерации живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто развязал военную агрессию против Украины.

"Много россиян поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь. Если война закончится, если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" – Российской Федерацией. От этого никуда не деться", – подытожил Хомчак.

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