"За разрушенный дом и сломанные судьбы": главком ВСУ призвал Россию к ответу

Генерал-полковник Руслан Хомчак предельно жестко высказался по поводу российской военной агрессии на Донбассе.
За все преступления, которые россияне и подконтрольные им боевики совершили против гражданского населения и военнослужащих Украины, Россия должна ответить. Об этом в интервью порталу Обозреватель рассказал главнокомандующий украинскими Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак.
Однако генерал при этом убежден, что против Украины воюет кремлевская власть, а не весь российский народ. "За все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей", ‒ сказал Хомчак.
По его мнению, в Российской Федерации живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто развязал военную агрессию против Украины.
"Много россиян поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь. Если война закончится, если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" – Российской Федерацией. От этого никуда не деться", – подытожил Хомчак.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил - возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей только военным путем невозможно.
- По его мнению, на это есть несколько причин - огромные потери, риск быть обвиненными в нарушении международного гуманитарного права и несопоставимость ресурсов Украины и России.