Зачистка на Донецком направлении: ВСУ выбили врага из еще одного населенного пункта

Окончательно зачищен один из населенных пунктов на Донецком направлении / Фото УНИАН

На Донецком направлении бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов один из населенных пунктов.

Об успехе украинских защитников говорится в сообщении в Facebook 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Украинские военные рассказали, что совместными усилиями с 24-м отдельным штурмовым батальоном Айдар освобожден и окончательно зачищен один из населенных пунктов на Донецком направлении.

"Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения", - добавили в 53-й ОМБр.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области разбили подразделение российского спецназа Меркурий. Были ликвидированы как минимум 18 оккупантов, еще множество получили ранения.

Такие потери армия РФ понесла еще 21 июля, когда за дело взялись артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины.

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