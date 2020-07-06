В МИД озвучили неожиданную причину задержания украинцев в Греции

Украинцы нарушили законы Греции по вине авиакомпаний / Facebook.com

В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что задержанные накануне в аэропорту Афин украинцы вылетели в Грецию с туристической целью и, таким образом, нарушили закон по вине авиакомпаний-перевозчиков.

Как сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, виновники инцидента уже согласились покрыть все финансовые убытки.

"Указанный инцидент произошел из-за некоторых ошибок в работе двух авиалиний. Согласно обеспечения питанием и транспортировкой в Украину - будет осуществляться за счет указанных авиалиний", - сказал Енин.

В МИД акцентировали, что Украина уже открыла небо после пандемии Covid-19 и осуществляет множество рейсов в разные страны. По информации ведомства, авиаперевозчики должны убедиться в наличии документов, позволяющих пассажирам въезд в эти страны, и лишь после тщательной проверки позволять людям сесть в самолет.

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Напомним, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Впоследствии директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев прокомментировал вопрос возвращения домой 17 украинцев, которых не пропустили в Грецию и задержали в аэропорту Афин.