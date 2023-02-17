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Задыхалась закрытая в чемодане, пока он смывал кровь: в Украине экс-бойфренд зверски убил украинку

17 февраля 2023, 10:24
23-летнюю уроженку Украины Яну Малайко в Италии самым зверским образом убил ее бывший бойфренд из Молдавии Димитр Стратан.
Яна Малайко, свечи
Яна Малайко, свечи / "Факты" и ua.depositphotos.com

СМИ предоставили подробности трагической смерти 23-летнюю Яну Малайко в Италии жестоко убил ее бывший возлюбленный ‒ молдаванин Димитр Стратан. Об этом пишет портал "Факты" со ссылкой на рассказ близкой подруги семьи Малайко.

Карабинеры нашли Яну мертвой в городке Кастильоне-делле-Стивьере, где она жила и работала в местном кафе. Она проживала в стране последние восемь лет. Там встретила парня из Молдовы Стратана. У них завязались отношения. Но долго не продлились ‒ из-за его склонности к жестокости и пьянству.

По предварительной версии событий, в ночь убийства Яна пришла в жилье, где ее ждал бывший парень. Между ними началась ссора. Димитр ударил Яну по голове тяжелым предметом. Она потеряла сознание. Когда же пришла в себя, он снова нанес ей несколько ударов по голове и телу. Девушка снова потеряла сознание. Тогда мужчина положил ее тело в чемодан, положил в багажник и отвез прятать в глухое место.

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Чемодан Димитр до того замотал целлофаном и обмотал скотчем

"Еще 10-15 минут в агонии Яна билась в чемодане от недостатка кислорода. А в тот момент Димитру менял постель, смывал следы крови. После чего на камерах видно, как он стащил чемодан в гараж, положил в багажник и поехал в сторону поля. Припарковал машину и ходил рядом, выбирая место, где спрятать тело", — рассказала подруга Яны.

Малайко, похороны

Сейчас продолжается следствие и долгий процесс экспертиз, в том числе психиатрических.

"Два дня специалисты работали только над телом Яны, чтобы не потерять ни одного доказательства, чтобы установить, каким издевательствам девушка подверглась, сколько времени была еще жива", — рассказывают свидетели.

Родители Яны уже заявили, что будут требовать пожизненного наказания для Димитра.

Напомним, ранее в Турции бывший 38-летний депутат горсовета Харькова убил двух своих детей и ранил жену.

Трагедия произошла в съемной двухэтажной квартире, на нижнем этаже которой жили свекровь и жена.Во время ссоры мужчина взял нож и ранил жену, а после этого убил детей.

До того в стране-агрессоре, городе Нижний Новгород, зарезали российского миллиардера Василия Мельникова и его семью - жену и двух маленьких сыновей. Тела обнаружили в его собственной элитной квартире.

Как известно, семья вернулась из отпуска на Мальдивских островах. Бизнес миллиардера оказался на грани краха из-за санкций. По версии следствия, Мельников убил жену и детей, после чего покончил с собой.

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