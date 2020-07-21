В СБУ уточнили количество заложников в Луцке и обратились к жителям города

В СБУ уточнили количество заложников в Луцке / volynnews.com

Утром 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красиловка". Служба безопасности Украины обратилась к жителям города с просьбой оставаться дома. Кроме того, силовики уточнили количество заложников.

Об этом сказано в сообщении на Telegam-канале СБУ.

"По предварительной информации в автобусе находится примерно десять заложников, данных о пострадавших нет", - уточнили силовики.

Отмечается, что Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для уничтожения угрозы и освобождению заложников.

"Просим всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", - сообщили в СБУ.

Добавим, что местные журналисты поговорили с мужчиной, захватившим автобус в Луцке. Он заявил, что в автобусе есть дети и беременные женщины.

Читайте такжеЗахват заложников в Луцке - онлайнНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Чуть позже террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".