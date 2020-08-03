Захват в бизнес-центре Леонардо: в МВД готовятся к "полтавскому сценарию"

Геращенко не исключил полтавский сценарий / УНИАН

В Министерстве внутренних дел заявили, что будут вести переговоры с мужчиной, который захватил банк в БЦ "Леонардо" в Киеве, чтобы сохранить жизнь всем. Однако если ситуация ухудшится, то будут делать так, как с преступником в Полтавской области.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Как сообщается, в 12:00 в полицию позвонила сотрудница "Универсал банк", который находится в БЦ "Леонардо", что напротив Оперного театра в Киеве и заявила, что в здании офиса банка зашел человек с рюкзаком, сообщил, что у него бомба и собирается ее взорвать. Однако этот человек отпустил сотрудников банка. Руководитель отделения останется в банке вместе с террористом.

Отмечается, что 15 мин назад начались переговоры между полицейским и преступником.

"Мы надеемся, что переговоры дают свой результат, и человек сдастся полиции. Мы не знаем, есть ли у него реальное оружие, или он только угрожает, но мы должны сделать это для безопасности наших граждан. Мы будем вести переговоры, делая все возможное, чтобы сохранить жизнь всем, в том числе этому человеку. Если будет ситуация, что этот человек будет опасен, мы будем делать так, как в Полтавской области", - сказал Геращенко.

Сейчас на месте работает полиция.

Мужчина, захвативший банк - гражданин Узбекистана, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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