Киевский террорист выдвинул требования

В понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников. Дороги возле бизнес-центра перекрыли. В ходе переговоров с правоохранителями террорист выдвинул требования.

Об этом со ссылкой на данные полиции в Facebook сообщает журналист Богдан Аминов.

Стало известно, что террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчёт такой возможности.

Чуть позже за ограждение к бизнес-центру пустили журналистов телеканалов 112, Наш и ZiK.

"По распоряжению руководителя операции", - объяснили полицейские.

Добавим, что в сторону БЦ "Леонардо" едет много патрульных машин.

В центре большой затор, так как перекрыли улицу Владимирскую, на участке между улицами Богдана Хмельницкого и бульваром Тараса Шевченко.

Журналисты с места событий сообщают, что заложник, захваченный террористом в БЦ Леонардо - женщина.

Мужчина, захвативший банк - гражданин Узбекистана, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Читайте такжеЗахват в бизнес-центре Леонардо: в МВД готовятся к "полтавскому сценарию"Напомним, в понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников.

Как сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция Гром. Представители полиции начали переговоры с террористом", - рассказал Геращенко.