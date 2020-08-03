Киевский террорист выдвинул требования

В ходе переговоров с правоохранителями террорист выдвинул требования.
В понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников. Дороги возле бизнес-центра перекрыли. В ходе переговоров с правоохранителями террорист выдвинул требования.
Об этом со ссылкой на данные полиции в Facebook сообщает журналист Богдан Аминов.
Стало известно, что террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчёт такой возможности.
Чуть позже за ограждение к бизнес-центру пустили журналистов телеканалов 112, Наш и ZiK.
"По распоряжению руководителя операции", - объяснили полицейские.
Добавим, что в сторону БЦ "Леонардо" едет много патрульных машин.
В центре большой затор, так как перекрыли улицу Владимирскую, на участке между улицами Богдана Хмельницкого и бульваром Тараса Шевченко.
Журналисты с места событий сообщают, что заложник, захваченный террористом в БЦ Леонардо - женщина.
Мужчина, захвативший банк - гражданин Узбекистана, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
Читайте такжеЗахват в бизнес-центре Леонардо: в МВД готовятся к "полтавскому сценарию"Напомним, в понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников.
Как сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция Гром. Представители полиции начали переговоры с террористом", - рассказал Геращенко.