Захват областей Украины, Киева и присоединение регионов к России: Генштаб ВСУ раскрыл планы Москвы

Украина сможет противодействовать агрессивным планам РФ, сказал Алексей Громов.
Россия рассматривает возможность оккупации Одесской, Николаевской, частично Запорожской областей, центральных регионов Украины и Киева. Захватчики не оставляют планов по созданию сухопутного коридора в Приднестровье. После захвата украинской столицы они собираются провести инсценировку перевыборов в органы власти, прихода к власти пророссийских сил, создания нового "государственного образования" и включения его в состав России. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
В ходе брифинга Минобороны во вторник, 11 мая, он рассказал о том, что Россия по-прежнему ставит перед собой цель оккупации Одесской, Херсонской и частично Запорожской областей.
Читайте такжеВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – ГенштабОни хотели бы захватить Крым, провести так называемые "выборы" в законодательные и исполнительные органы власти, чтобы привести к власти работающие на Россию силы. Далее оккупанты создали бы некие "государственные образования", чтобы присоединить их к РФ.
"Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценирование перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России", - рассказал Громов.
Также он подчеркнул, что это только мысли страны-оккупанта, а Украина сможет противостоять подобным планам вражеского государства.
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Война России против Украины
В войсках РФ 22 апреля сделали заявление о намерении захватить все районы Донецкой и Луганской областей, южные регионы Украины и создать коридор в Крым, который россияне оккупировали в 2014 году. Такие цели они ставят перед собой в рамках второй фазы так называемой "спецоперации".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что армия Украины в середине июня может перейти в масштабное контрнаступление. Для этого украинским силам обороны понадобится тяжелое вооружение от Запада, которые ВСУ должны получить до конца мая-начала июня.
Советник руководителя МВД Виктор Андрусив сказал, что планы России по окружению войск Украины проваливаются. На рубежах Херсонской области их наступление заглохло, а на севере Харьковщины действия ВСУ грозят им перекрытием тылов. Уже спустя 10 дней россияне могут перейти к тактике "ползучей оккупации" и прекратят активное наступление.
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