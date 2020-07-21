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"Пусть Зеленский поднимет свой зад": заложница из автобуса в Луцке вышла на связь

Женщина просит быстрее выполнить требования террориста.

21 июля 2020, 18:24
Максим Плохой
Максим Плохой захватил автобус в Луцке / Фото: скриншот

В Луцке местная жительница Руслана Д., которая находится в захваченном террористом автобусе, связалась со СМИ и попросила представителей государственной власти скорее выполнить требования злоумышленника.

Женщина позвонила в редакцию сайта Первый и заявила, что им дали полчаса. Она попросила журналистов требовать видеообращения от президента Владимира Зеленского.

Текст разговора:

Лучанка: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист: Пол часа, а дальше что?

Лучанка: Вы пишите к нему напрямую. Что ли? Поднимайте.

Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.

Лучанка: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?

Журналист: В Луцке есть министр ...

Лучанка: Они перезвонили, какой Женя перезвонил, что он не будет делать требования.

Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Лучанка: (пауза) ... Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната.

(Шорох, раздается взрыв)

Журналист: Руслана, все хорошо?

Лучанка: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает шо, а он сердится из-за этого.

Журналист: Уже опровергли информацию о психбольницу.

Лучанка: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Лучанка: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения изложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить?

(Женским голосом сбоку кто-то кричит "Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!").

Лучанка: Семь часов! Они по 7:00 не могут шевельнутися? Пусть сделается к нему видеообращение.

Журналист: Все ваши требования печатают.

Лучанка: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло в минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут - и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я скинула. Больше ничего он не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Лучанка: Давайте. Шевелитесь.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

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