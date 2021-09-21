"Закроем половину школ": Киевской области пригрозили жесткими мерами из-за ужесточения карантина

Школы в Киевской области могут уйти на карантин / УНИАН

В Украине из-за ужесточения карантина и перехода всей страны в желтую зону адаптивного карантина Киевская область может закрыть половину школ.

Как сообщается в Facebook Киевской областной государственной администрации, на сегодня в них от COVID не вакцинировано 80% персонала.

"На онлайн-обучение в этот раз переводить не будут. Это справедливое и необходимое решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле", - подчеркнул глава Киевской ОГА Василий Володин.

Всего в Киевской области функционирует 1 255 учебных заведений, где работает суммарно 52 432 человека. Сейчас в регионе работу в желтой зоне смогут продолжить 653 заведения.

Сколько учебных заведений в Киевской области может работать во время карантина:

48% детсадов;

57% школ;

48% внешкольных учебных заведений;

86% учреждений профессионально-технического образования.

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Напомним, министр образования Сергей Шкарлет говорил, что школы, где не сделали прививки от COVID-19 80% учителей, отправят либо на дистанционное обучение, либо на смешанный формат. Однако, по его словам, в школах с вакцинировавшимися преподавателями продолжится обучение при любой ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Главный санитарный врач Украины Кузин предупреждал, что школы с невакцинированными педагогами работать не смогут. Причем не принципиально, в какой из эпидемиологических зон находится заведение. При этом пока нет законодательных оснований для недопуска учителей к работе.