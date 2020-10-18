Закрыта продажа билетов с девяти станций: Укрзализныця пошла на жесткие меры

Продажа билетов с девяти станций закрыта / uz.gov.ua

С понедельника, 19 октября, акционерная компания Укрзализныця закроет продажу билетов с девяти железнодорожных станций.

Как говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци, решение принято на основании соответствующей рекомендации Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ограничительные меры вводятся в связи с усилением карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Укрзализныця с полуночи 19 октября закрывает продажу железнодорожных билетов с 9 станций.

Станция Ивано-Франковск:

№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев - Черновцы;

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 135/136 Одесса - Черновцы;

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 702/701 Львов - Черновцы;

№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 743/744 Дарница - Львов.

Станция Здолбунов:

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев.

Станция Тернополь:

№ 12/11 Львов - Одесса;

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Одесса - Черновцы;

№ 715/716 Киев - Львов.

Станция Хмельницкий:

№ 12/11 Львов - Одесса,

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 136/135 Одесса - Черновцы;

№ 715/716 Киев - Львов;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий - Киев.

Станция Славута-1:

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев.

Станция Волочиск:

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Одесса - Черновцы.

Станция Дунаевцы:

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский.

Станция им. Т.Шевченко:

№ 12/11 Киев - Новоалексеевка;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 72/71 Запорожье - Киев;

НР 76/75 Кривой Рог - Киев;

НР 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

НР 102/101 Киев - Херсон;

№ 110/109 Львов - Херсон;

НР 116/115 Киев - Бердянск;

№ 122/121 Николаев - Киев;

НР 136/135 Киев - Покровск;

НР 732/731 Киев - Запорожье;

НР 734/733 Киев - Покровск;

НР 782/781 Черкассы - Киев.

Через эти станции поезда будут следовать без посадки пассажиров.

Высадка пассажиров будет проводиться в обычном порядке.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в " личном кабинете пользователя", - добавили в Укрзализныце.

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