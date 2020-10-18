Закрыта продажа билетов с девяти станций: Укрзализныця пошла на жесткие меры

Укрзализныця вводит новые ограничительные меры.
С понедельника, 19 октября, акционерная компания Укрзализныця закроет продажу билетов с девяти железнодорожных станций.
Как говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци, решение принято на основании соответствующей рекомендации Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Ограничительные меры вводятся в связи с усилением карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса.
Укрзализныця с полуночи 19 октября закрывает продажу железнодорожных билетов с 9 станций.
Станция Ивано-Франковск:
- № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев - Черновцы;
- № 15/16 Харьков - Рахов;
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 135/136 Одесса - Черновцы;
- № 217/218 Киев - Рахов;
- № 702/701 Львов - Черновцы;
- № 749/750 Киев - Ивано-Франковск.
Станция Дубно:
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 743/744 Дарница - Львов.
- Станция Здолбунов:
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 122/121 Николаев - Киев.
Станция Тернополь:
- № 12/11 Львов - Одесса;
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- № 136/135 Одесса - Черновцы;
- № 715/716 Киев - Львов.
Станция Хмельницкий:
- № 12/11 Львов - Одесса,
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- № 118/117 Черновцы - Киев;
- № 136/135 Одесса - Черновцы;
- № 715/716 Киев - Львов;
- № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий - Киев.
Станция Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 122/121 Николаев - Киев.
Станция Волочиск:
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- № 136/135 Одесса - Черновцы.
Станция Дунаевцы:
- № 118/117 Черновцы - Киев;
- № 769/770 Киев - Каменец-Подольский.
Станция им. Т.Шевченко:
- № 12/11 Киев - Новоалексеевка;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 72/71 Запорожье - Киев;
- НР 76/75 Кривой Рог - Киев;
- НР 84/83 Мариуполь - Киев;
- № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- НР 102/101 Киев - Херсон;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- НР 116/115 Киев - Бердянск;
- № 122/121 Николаев - Киев;
- НР 136/135 Киев - Покровск;
- НР 732/731 Киев - Запорожье;
- НР 734/733 Киев - Покровск;
- НР 782/781 Черкассы - Киев.
Через эти станции поезда будут следовать без посадки пассажиров.
Высадка пассажиров будет проводиться в обычном порядке.
"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в " личном кабинете пользователя", - добавили в Укрзализныце.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине выявлен 5231 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 за сутки.
- Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской (589), Хмельницкой (338), Сумской (326), Львовской (305) областях и Киеве (453).
- Умерли за минувшие сутки 90 человек, выздоровели - 1264.
- В общей сложности проведено 2 793 290 тестирований методом ПЦР.
- Всего в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека.