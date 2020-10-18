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Закрыта продажа билетов с девяти станций: Укрзализныця пошла на жесткие меры

18 октября 2020, 14:51

Укрзализныця вводит новые ограничительные меры.

поезд, Укрзализныця
Продажа билетов с девяти станций закрыта / uz.gov.ua

С понедельника, 19 октября, акционерная компания Укрзализныця закроет продажу билетов с девяти железнодорожных станций.

Как говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци, решение принято на основании соответствующей рекомендации Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ограничительные меры вводятся в связи с усилением карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Укрзализныця с полуночи 19 октября закрывает продажу железнодорожных билетов с 9 станций.

Станция Ивано-Франковск:

  • № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев - Черновцы;
  • № 15/16 Харьков - Рахов;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 135/136 Одесса - Черновцы;
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 702/701 Львов - Черновцы;
  • № 749/750 Киев - Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 743/744 Дарница - Львов.
  • Станция Здолбунов:
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 122/121 Николаев - Киев.

Станция Тернополь:

  • № 12/11 Львов - Одесса;
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы;
  • № 715/716 Киев - Львов.

Станция Хмельницкий:

  • № 12/11 Львов - Одесса,
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 118/117 Черновцы - Киев;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы;
  • № 715/716 Киев - Львов;
  • № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий - Киев.

Станция Славута-1:

  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 122/121 Николаев - Киев.

Станция Волочиск:

  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы.

Станция Дунаевцы:

  • № 118/117 Черновцы - Киев;
  • № 769/770 Киев - Каменец-Подольский.

Станция им. Т.Шевченко:

  • № 12/11 Киев - Новоалексеевка;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье - Киев;
  • НР 76/75 Кривой Рог - Киев;
  • НР 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • НР 102/101 Киев - Херсон;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • НР 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 122/121 Николаев - Киев;
  • НР 136/135 Киев - Покровск;
  • НР 732/731 Киев - Запорожье;
  • НР 734/733 Киев - Покровск;
  • НР 782/781 Черкассы - Киев.

Через эти станции поезда будут следовать без посадки пассажиров.

Высадка пассажиров будет проводиться в обычном порядке.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в " личном кабинете пользователя", - добавили в Укрзализныце.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине выявлен 5231 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 за сутки.
  • Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской (589), Хмельницкой (338), Сумской (326), Львовской (305) областях и Киеве (453).
  • Умерли за минувшие сутки 90 человек, выздоровели - 1264.
  • В общей сложности проведено 2 793 290 тестирований методом ПЦР.
  • Всего в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека.
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