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Залужный показал работу пары Bayraktar: за три дня уничтожили техники РФ на $27 млн

3 сентября 2022, 14:58

Беспилотники Bayraktar ВСУ также повредили пять танков Т-72 и одну БМП.

Bayraktar беспилотники дроны БПЛА
Беспилотнк Bayraktar / Baykardefence

За трое суток два украинских беспилотника Bayraktar уничтожили и повредили российской военной техники на $28,35 млн., сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 от танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)", - написал он в Facebook.

По его данным, беспилотники Bayraktar ВСУ также повредили пять танков Т-72 и одну БМП (стоимость $1,85 млн).

Видео дня

Главнокомандующий ВСУ подытожил, что общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн.

"Эффективные турецкие Байрактары в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы", – добавил Залужный.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил о том, что владелец турецкой компании Baykar создал украинскую компанию, которая уже приобрела земельный участок в Украине под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar.

"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании, это производство в Украине", - рассказал посол.

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