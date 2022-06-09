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Западное вооружение изменит ход войны: эксперт указал месяц, когда армию РФ выгонят из Украины

9 июня 2022, 01:32

Вооружение, которое получает Украина от государств-партнеров, в разы мощнее российского и советского.

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Эксперт Селезнев указал месяц, когда армию РФ могут выгнать из Украины/ Reuters, Макс Левин

На ход войны в Украине кардинально повлияет предоставление оружия от государств-партнеров. Ведь наше государство получает гораздо более мощную технику и вооружение, чем российские и советские аналоги.

Благодаря такой военной помощи ВСУ смогут начать активное контрнаступление уже в августе этого года. Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев, пишет издание "Обозреватель".

Эксперт отметил, что в отношении сроков активного контрнаступления ВСУ и завершения войны он опирается на мнение двух авторитетных для него людей.

"С одной стороны, это генерал Буданов, руководитель Главного управления разведки. Он говорит, что активные действия украинской армии, связанные с проведением контрнаступательных действий по вытеснению российской оккупационной армии с территории нашей земли, это август", – рассказал Селезнев.

Вторым лицом, мнению которого доверяет военный эксперт, является экс-командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Он говорит о том, что если системные, в товарных объемах поставки военно-технической помощи от наших западных партнеров будут идти, то на август ситуация на фронте кардинально изменится, и украинская армия сможет выйти на границы, по меньшей мере, образца 23 февраля этого года", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы М109 вместе с запасными частями, боеприпасами и другим нужным снаряжением. Такие гаубицы уже успешно применяются на передовой.

Напомним, как рассказали в Генштабе ВСУ, украинские воины отбросили врага на Северодонецком, Лиманском и Бахмутском направлениях. Защитники Украины только за сутки уничтожили 3 вражеских танка, 5 артсистем и 13 единиц автомобильной техники на Донбассе.

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война в Украине ВСУ вторжение России Владислав Селезнев
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