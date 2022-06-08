В РФ растет недовольство: россияне возмущены запретом говорить о погибших на войне - ISW

В Росси растет напряжение / РИА Новости, Reuters

В России запрещают говорить о реальном количестве погибших в результате войны в Украине, а также о принудительной мобилизации в "ЛДНР". Эти запреты явно обостряют напряжение внутри страны и антивоенные настроения. Об это сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Россияне также жалуются на недостаточную подготовку российских боевых сил.

Кремль поручил юристам и психологам убедить семьи личного состава затонувшего крейсера "Москва" воздержаться от разглашения любой информации о смерти родственников. Таким образом они пытаются подавить напряжение в России.

Сообщается, что Кремль грозится аннулировать финансовую компенсацию семьям, которые будут публично осуждать действия Москвы и затопленный крейсер. Многие родственники в свою очередь отказались встречаться с командованием ЧФ в оккупированном Севастополе.

Также появилась информация о том, что в "ДНР" якобы пообещали выплатить компенсации раненным и погибшим на передовой в войне против Украины.

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Напомним, недавно Антон Геращенко - экс-нардеп, а ныне советник министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского предал огласке информацию о том, что Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова благодаря указу президента Зеленсокго получили украинское гражданство. с формулировкой "За выдающиеся заслуги перед нашей страной".

Немногим позже публицист лично на своем канале в мессенджере Telegram официально подтвердил - украинское гражданство ему предоставлено.

6 июня в рамках своей очередной пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский лично заявил - Невзоров получит гражданство Украины. И объяснил такое решение фактором прагматичности.

"Должны раскачивать России как можем. Надо это делать. Полагаю, что и это хорошее оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину и ее поддерживают", – подчеркнул президент.

Сам Невзоров надеется его многолетний опыт очень пригодится Украине в борьбе с российской пропагандистской машиной, частью которой ему пришлось быть несколько десятилетий.

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