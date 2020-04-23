Не только ВКонтакте: глава СБУ предложил продлить и расширить запрет против российских сайтов

Глава СБУ Иван Баканов внес новые предложения по запретам российских соцсетей / УНИАН

Руководитель СБУ Иван Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских соцсетей, сайтов и программного обеспечения.

"Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, но и против Яндекса, Mail.ru, Доктор Веб, Касперский, 1С и Парус,- говорится в сообщении, опубликованном на странице спецслужбы в соцсети Facebook.

Сам глава СБУ Баканов выразил твердую убежденность в том, что любой российский программный продукт может быть использован во вред Украине и украинцам.

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - заявил Баканов.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Александр Федиенко заявлял о том что в Офисе президента уже подготовили распоряжение о продлении блокировки соцсетей ВКонтакте и Одноклассники после 15 мая 2020 года.

Чуть менее трех лет назад, в мае 2017-го тогдашний президент Петр Порошенко своим указом №133/2017 ввел запрет на работу ряда российских сайтов в Украине - в перечне оказались и ряд российских сайтов и интернет-сервисов, среди которых - Яндекс, Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru.