Заработала западная артиллерия, ВСУ наносят очень ощутимые удары - Зеленский

Зеленский поведал об успехах ВСУ / Скриншот Офис президента

Украинские военнослужащие в данный момент продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта, в том числе и на юге - в Херсонской и Запорожской областях, сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в среду, 6 июля.

"Наконец чувствуется, что мощно заработала западная артиллерия. Ее точность такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые очень важны для логистики оккупантов. Это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность их снабжения", - сказал Зеленский.

Гарант поведал, что на оккупированных землях россияне заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящих событиях и призвал украинцев побольше общаться со своими родственниками.

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"На юге нашей страны, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем. Блокируют доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся", - отметил Зеленский.



Также президент заверил, что Украина не отдаст врагу свою землю.

"Мы не отдадим нашу землю-вся суверенная территория Украины будет украинской", - подытожил он.

Как сообщал Главред, эксперт Александр Коваленко сообщил о том, что Керченский мост играет очень важную роль для оккупанта – это основная логистическая "артерия" от материковой России в оккупированный Крым, поэтому его усиленно охраняют. Он может быть уничтожен, но главное в этом – расстояние и нужная ракета, а пока ни того, ни другого у Украины нет.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

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