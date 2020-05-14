Заробитчанин и ветеран АТО объяснил нежелание работать в Украине

Олег Грынчак не хочет работать в Украине / Фото: Апостроф

Украинец Олег Грынчак из Ивано-Франковска долгое время работал в Чехии, однако накануне карантина вернулся домой. Впрочем, работать на родине он в будущем не хочет и уже вновь ждет поездки за границу.

В интервью изданию Апостроф заробитчанин рассказал, что в 2014 пошел добровольцем на Донбасс, а после демобилизации вынужден был вернуться в семейный бизнес. Олег занимался до военного конфликта столярным делом, которому научился еще от деда.

"Когда-то у нас можно было этим зарабатывать, а сейчас — не особо: очень много требований, доска дорогая, шпаклевки и наждачки — все дорого. А люди лучше купят "бумажные" двери из МДФ, чем нормальные деревянные, хотя цена сейчас на них практически одинаковая. С приходом Порошенко (экс-президента Петра Порошенко – прим. Ред.) начался вообще дурдом — надо было платить много налогов, поэтому я на все плюнул, закрыл и поехал за границу", — признался Грынчак.

По словам ветерана АТО, после закрытия своего дела он рассматривал вариант работы на заводе, однако понимал, что зарплаты ему будет недостаточно, чтобы содержать семью.

Читайте такжеВ обход карантина: заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу"Украинцы пытаются друг друга съесть. В Польше не работал, но дважды был проездом. Так поляки, кажется, еще хуже наших относятся друг к другу. В Чехии люди лучше. С чехом спокойно говоришь — он не говорит тебе, что ты украинец и какого ты черта сюда приехал. Поэтому скажу, что, кто пожил за границей и увидел, как люди нормально живут, не хотят оставаться в Украине", — сказал он.

Заробитчанин признался, что на работе не устает, у него остается свободное время для обустройства быта и приготовления пищи.

"И даже в воскресенье я иду на работу, если нечем заняться", — резюмировал Грынчак.

Напомним, бывший главный санитарный врач Украины, кандидат медицинских наук Святослав Протас высказал мнение, что выезд заробитчан на работу за границу во время панедмии коронавируса не является дополнительным риском, поэтому запреты можно назвать абсолютно неоправданными.

Как ранее сообщалось, правительство Италии приняло решение временно узаконить работу нелегальных трудовых мигрантов, которые работают в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве без надлежащих документов и вида на жительство.