В Украине резко снизятся зарплаты: сколько будем зарабатывать после карантина

Зарплата в Украине уменьшится

Пенсионный фонд сделал перерасчет средней зарплаты за февраль, в связи с этим эксперты прогнозируют изменение уровня заработных плат в Украине для наемных работников.

Экономист Олег Пендзин полагает, что украинцам следует ожидать резкого снижения заработной платы – по его ожиданиям, оклады снизятся более чем на 12% от средней зарплаты в 10 847 гривен или до 9500 грн. Это результат приостановки деятельности производственных предприятий и сферы сервиса, пишет издание Сегодня.

По мнению его коллеги Андрея Шевчишина, за квартал зарплата украинцев номинально вырастет почти на 1 тысячу гривен – до 11 800 грн – однако вследствие неполной занятости работники из этой суммы могут получить лишь 2/3 от этой суммы.

Читайте такжеКарантин забирает последнее у простых украинцев"Особенно пострадают госслужащие, которым государство урежет доплаты и надбавки к окладам", - говорится в статье.

Председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский прогнозирует, что средняя зарплата за квартал составит около 10 500 гривен. По его словам, зарплата снизится из-за падения уровня доходов компаний в период противоэпидемиологических предприятий.

"Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и увеличением долгов по зарплате", – резюмировал Забловский.

Напомним, в Киеве из-за коронавирусной инфекции оказался в кризисе рынок труда – работодатели уже снизили количество вакансий на 34%.