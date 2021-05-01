Зашквар Кивы с диссертацией: всплыли новые скандальные детали

Илья Кива / УНИАН

Скандал вокруг защиты диссертации народным депутатом от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильей Кивой получил новый поворот.

Межрегиональная академия управления персоналом, где нардеп от ОПЗЖ проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было, пишет Bihus.Info.

Журналисты обратили внимание на то, что в свойствах файлов с обновленными версиями сборников с материалами Кивы, появившихся на сайте МАУП, отмечено время редактирования за 27 апреля.

В частности, в новых версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы, говорится в статье.

Кроме того, по состоянию на утро 1 мая старые варианты сборников, на которые ранее ссылалось издани, недоступны для просмотра.

Читайте такжеКива назвал Янину Соколову собакой и рассказал о фан-клубе своего члена

Скандал с диссертацией Кивы: