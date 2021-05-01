Зашквар Кивы с диссертацией: всплыли новые скандальные детали

В новых версиях сборников конференций МАУП появились дополнительные страницы с материалами якобы Ильи Кивы.
Скандал вокруг защиты диссертации народным депутатом от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильей Кивой получил новый поворот.
Межрегиональная академия управления персоналом, где нардеп от ОПЗЖ проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было, пишет Bihus.Info.
Журналисты обратили внимание на то, что в свойствах файлов с обновленными версиями сборников с материалами Кивы, появившихся на сайте МАУП, отмечено время редактирования за 27 апреля.
В частности, в новых версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы, говорится в статье.
Кроме того, по состоянию на утро 1 мая старые варианты сборников, на которые ранее ссылалось издани, недоступны для просмотра.
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Скандал с диссертацией Кивы:
- 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
- Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
- Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
- Журналисты Bihus.Info изучили диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
- Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.