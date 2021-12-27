УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Заснятого на камеры убийства оказалось недостаточно: вдова погибшего спасателя решилась на эксгумацию

27 декабря 2021, 09:49

В Павлограде в 2019 году погиб спасатель Михаил Солонский. Его супруга уже два года пытается доказать, что мужчину убили. Экспертизы противоречат друг другу.

Ксения и Михаил Солонские
Ксения и Михаил Солонские / Фото соцсети

В Павлограде Ксения Солонская решилась на эксгумацию тела мужа, чтобы выяснить истинные причины его смерти.

Трагедия произошла в ночь на первое сентября 2019 года. Начальник позвал Михаила Солонского на празднование своего повышения. В какой-то момент мужчина вышел на улицу и исчез, а поздно вечером Ксении позвонили с его телефона и сказали, что мужчина умер. Адвокат женщины Анатолий Пугач рассказал, что якобы Михаилу стало плохо, он упал на землю. Патологоанатомы тогда заверяли, что смерть естественна – от хронической болезни, передает ТСН.

При этом женщина утверждает, что никаких хронических болезней у мужа никогда не было. Михаил служил в горно-спасательном отряде и регулярно проходил медосмотры.

На видео с камер наблюдения видно, что в ночь гибели от толпы людей отошли двое: Михаил и его знакомый. Несколько минут они о чем-то говорили. Вдруг появился мужчина в черном костюме. Камера четко сняла один удар, который он нанес погибшему. Солонский упал, а когда лежал в предсмертных конвульсиях – все стояли в стороне. Потом неизвестный в черном скрылся. Стало известно, что мужчину в черном зовут Андрей Оглы, он - спортсмен.

Отметим, что основанием для возбуждения уголовного дела является экспертное заключение. В нем должно быть указано, что Михаил умер именно в результате удара. Однако такого вывода нет. Эксперты не нашли связи между ударом и наступлением смерти. Причина – якобы в хронической болезни мозга.

Реклама

Многие очевидцы не решились публично свидетельствовать о том, что на самом деле произошло. Официально свидетелями по делу проходят охранники торгово-развлекательного центра, которые меняли свои показания от "ничего не видели" до "видели".

При этом с семьей погибшего стали происходить странные вещи. Сначала ночью кто-то ворвался в квартиру сестры Михаила - украли деньги, потом отменены похороны, дальше - угрозы и предложения.

По словам вдовы погибшего, "представитель" предлагал договориться за 5 тысяч долларов, но она отказалась.

Ксения решилась на эксгумацию тела супруга. Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава в марте 2020 года опровергло результаты обеих местных экспертиз.

"Четко найден перелом шейного позвонка, тяжелые телесные повреждения, установлена причинно-следственная связь между ударом и наступлением смерти. И абсолютно не выявлено никаких хронических заболеваний сосудов головного мозга", - рассказала вдова.

Тем временем в Днепропетровском бюро судебно-медицинской экспертизы продолжали настаивать, что умер мужчина от заболевания сосудов мозга, а на теле погибшего нет телесных повреждений.

Солонская подала заявление – уже на членов комиссии днепропетровского бюро судебно-медицинской экспертизы о возможном предоставлении заведомо ложного заключения. Если докажут, что эксперты заведомо солгали – это уголовное преступление.

Уголовное производство было открыто в октябре 2020-го. Вести следствие поручили отделению полиции в Днепре. Оно находится в том же районе, что и областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Прошло больше года, но до сих пор нет никаких задержаний и подозрений. К тому же начальник бюро за все это время даже ни разу не был на допросе.

Лицо, виновное в ложной экспертизе, до сих пор не установлено. И пока дело фактически стоит на месте. В прошлом году производство даже закрывали – его возобновления добились через суд.

К слову, в расследованиях деятельности судмедэкспертов недостаточно прецедентов. Это дело по-своему уникально и поэтому крайне важно для всего государства. Решением могло бы стать привлечение к следственной группе независимого ученого. В полиции Днепропетровска заверили, что уже ищут такого специалиста.

Как сообщал Главред, в лесополосе под Киевом нашли тело 50-летнего мужчины. На нем были признаки насильственной смерти. Правоохранители уже задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства. СМИ пишут, что погиб главврач санатория Красная Калина в Ровно Ярослав Сивый.

Читайте также:

viber
Павлоград эксгумация новости Украины новости Павлограда убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Заснятого на камеры убийства оказалось недостаточно: вдова погибшего спасателя решилась на эксгумацию». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньгиГороскоп на сегодня 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньги Лунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долгиЛунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долги Приметы на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день и как не попасть в бедуПриметы на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день и как не попасть в беду В Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартируВ Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартиру Кардиолог рассказал, чем опасно последствие низкого давленияКардиолог рассказал, чем опасно последствие низкого давления
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
10:15

Крымская платформа, дороги и санкции: какими были главные провалы и достижения власти в 2021 году

09:49

Заснятого на камеры убийства оказалось недостаточно: вдова погибшего спасателя решилась на эксгумацию

09:41

Британия эвакуирует своих военных из Украины в случае нападения РФ — Daily Express

09:21

Умер режиссер "Острых предметов" и "Большой маленькой лжи"

09:10

Гороскоп на сегодня 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазныВидео

Реклама
08:34

Коронавирус снизил темп: за сутки менее 2 тысяч новых COVID-случаев и 133 смерти

08:14

Гороскоп на январь 2022 года обещает Скорпионам роковую любовь с первого взглядаВидео

08:13

Дело Порошенко: третий тур выборов начался, и выживет только одинмнение

07:52

Бросили связанным в лесу: под Киевом нашли мертвым главврача санатория в Ровенской областиВидео

07:24

У Байдена пригрозили России "невиданными" санкциями в случае вторжения в Украину

07:10

Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку

06:47

Погода на сегодня: часть Украины завалит снегом, ударит мороз до -14

06:29

Путин отправил к Лукашенко "тяжеловеса"мнение

06:01

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиакаФото

05:28

Зимы не будет: украинцы узнали "катастрофический" прогноз с экстремальной погодойВидео

05:02

Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022Видео

04:45

Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минутВидео

03:50

Диетолог озвучила новый способ "сбить" уровень холестерина

03:15

Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожанияВидео

02:44

Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике

Реклама
02:16

Можно ли избежать приступов гипертонии во сне - ответ кардиологов

01:47

В СНБО заявили о возможном нападении РФ с Азовского моряВидео

01:18

Новые цены на водку и шампанское: украинцев предупредили о "накрутке ценников"Видео

00:51

Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:15

Принесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близкимВидео

26 декабря, воскресенье
23:39

Уже иней на окнах: Укрзализныця попала в громкий скандал

23:14

"Нужно присоединить к Чечне": Кадыров оскандалился с заявлением в адрес УкраиныВидео

22:52

Избивал кулаками по голове: в Бердянске посреди дороги подрались два депутатаВидео

22:45

"Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь": рецензия на мультфильм "Пой 2"

22:17

Зашквар с откровенным нарядом помощницы: всплыли новые факты о скандальном замглавы МОН

22:05

Снегопад и мороз: погода на Новый год в Украине резко изменитсяВидео

21:35

Воинский учет для женщин: в ВСУ объяснили, кого и когда "заберут в армию"Видео

20:53

Пенсию повысят на 10%: украинцам рассказали, кому ждать ежемесячную надбавкуВидео

20:31

Цель Путина в ходе нынешнего военно-политического обострениямнение

20:00

Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина

19:54

Ударить первыми: в США предложили вооружить Украину и ввести санкции против РФВидео

19:23

Украинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

18:56

"Ужасные последствия": в США оценили худший сценарий агрессии РФ против УкраиныВидео

18:51

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

18:38

Двое мужчин жестоко изнасиловали ребенка и скрывались от следствия в ОдессеВидео

Реклама
18:15

В Раде предложили вернуть Кубань Украине, в Госдуме закатили истерику

17:51

В ЕС грозят России масштабными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

17:39

Комаровский жестко раскритиковал некоторых врачей из-за советов о вакцинацииВидео

16:44

Угроза вторжения войск Путина в Украину: в НАТО заявили о проведении срочных переговоров с РоссиейВидео

16:18

В Чернигове во время снегопада произошло уникальное природное явлениеВидео

15:55

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле поставили условие и назвали тему переговоровВидео

15:35

Скандал с замглавы МОН: чиновник оправдался после откровенного наряда своей помощницы

15:22

Данилов объяснил, ждет ли Украина вторжения РФ со стороны Азова

15:15

Со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни женщин не будет - главнокомандующий ВСУВидео

14:33

Загадочная смерть украинца в Словакии: родные не верят в самоубийство

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять