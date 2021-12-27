Заснятого на камеры убийства оказалось недостаточно: вдова погибшего спасателя решилась на эксгумацию

Ксения и Михаил Солонские / Фото соцсети

В Павлограде Ксения Солонская решилась на эксгумацию тела мужа, чтобы выяснить истинные причины его смерти.

Трагедия произошла в ночь на первое сентября 2019 года. Начальник позвал Михаила Солонского на празднование своего повышения. В какой-то момент мужчина вышел на улицу и исчез, а поздно вечером Ксении позвонили с его телефона и сказали, что мужчина умер. Адвокат женщины Анатолий Пугач рассказал, что якобы Михаилу стало плохо, он упал на землю. Патологоанатомы тогда заверяли, что смерть естественна – от хронической болезни, передает ТСН.

При этом женщина утверждает, что никаких хронических болезней у мужа никогда не было. Михаил служил в горно-спасательном отряде и регулярно проходил медосмотры.

На видео с камер наблюдения видно, что в ночь гибели от толпы людей отошли двое: Михаил и его знакомый. Несколько минут они о чем-то говорили. Вдруг появился мужчина в черном костюме. Камера четко сняла один удар, который он нанес погибшему. Солонский упал, а когда лежал в предсмертных конвульсиях – все стояли в стороне. Потом неизвестный в черном скрылся. Стало известно, что мужчину в черном зовут Андрей Оглы, он - спортсмен.

Отметим, что основанием для возбуждения уголовного дела является экспертное заключение. В нем должно быть указано, что Михаил умер именно в результате удара. Однако такого вывода нет. Эксперты не нашли связи между ударом и наступлением смерти. Причина – якобы в хронической болезни мозга.

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Многие очевидцы не решились публично свидетельствовать о том, что на самом деле произошло. Официально свидетелями по делу проходят охранники торгово-развлекательного центра, которые меняли свои показания от "ничего не видели" до "видели".

При этом с семьей погибшего стали происходить странные вещи. Сначала ночью кто-то ворвался в квартиру сестры Михаила - украли деньги, потом отменены похороны, дальше - угрозы и предложения.

По словам вдовы погибшего, "представитель" предлагал договориться за 5 тысяч долларов, но она отказалась.

Ксения решилась на эксгумацию тела супруга. Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава в марте 2020 года опровергло результаты обеих местных экспертиз.

"Четко найден перелом шейного позвонка, тяжелые телесные повреждения, установлена причинно-следственная связь между ударом и наступлением смерти. И абсолютно не выявлено никаких хронических заболеваний сосудов головного мозга", - рассказала вдова.

Тем временем в Днепропетровском бюро судебно-медицинской экспертизы продолжали настаивать, что умер мужчина от заболевания сосудов мозга, а на теле погибшего нет телесных повреждений.

Солонская подала заявление – уже на членов комиссии днепропетровского бюро судебно-медицинской экспертизы о возможном предоставлении заведомо ложного заключения. Если докажут, что эксперты заведомо солгали – это уголовное преступление.

Уголовное производство было открыто в октябре 2020-го. Вести следствие поручили отделению полиции в Днепре. Оно находится в том же районе, что и областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Прошло больше года, но до сих пор нет никаких задержаний и подозрений. К тому же начальник бюро за все это время даже ни разу не был на допросе.

Лицо, виновное в ложной экспертизе, до сих пор не установлено. И пока дело фактически стоит на месте. В прошлом году производство даже закрывали – его возобновления добились через суд.

К слову, в расследованиях деятельности судмедэкспертов недостаточно прецедентов. Это дело по-своему уникально и поэтому крайне важно для всего государства. Решением могло бы стать привлечение к следственной группе независимого ученого. В полиции Днепропетровска заверили, что уже ищут такого специалиста.

Как сообщал Главред, в лесополосе под Киевом нашли тело 50-летнего мужчины. На нем были признаки насильственной смерти. Правоохранители уже задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства. СМИ пишут, что погиб главврач санатория Красная Калина в Ровно Ярослав Сивый.

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