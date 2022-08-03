Затянется на годы: украинцам дали тревожный прогноз и предупредили о многолетней войне

Появился прогноз продолжительности войны в Украине / Фото УНИАН

Война с РФ может затянуться на годы и будет продолжаться, пока не будут освобождены оккупированные территории Украины, заявил известный журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Как пишет он в Facebook, война не закончится в ближайшее время - ни до конца осени, ни до конца зимы 2022 года.

"Все прогнозисты, рассказывающие о сроках просто пытаются завладеть вниманием публики. Война продолжалась 8 лет и может продолжаться еще долгие годы", - уверен эксперт.

По его мнению, окончание войны зависит исключительно от способности украинской армии наносить российской армии такие потери, которые она не способна восстановить.

"Да, стратегически мы выигрываем в войне с Россией, политически и информационно на нашей стороне страны, которые производят более 50% ВВП мира. Но Россия (2% ВВП мира) сохраняет военное превосходство, и война дается нам очень высокой ценой — десятками тысяч жизней. Мы остановили большое русское наступление, но мы не можем разгромить русские ударные группировки и уничтожить русскую артиллерию. Россия владеет тактической инициативой на большинстве участков фронта", - добавил он.

Напомним, в РФ формируют так называемые "добровольческие батальоны" для отправки их на войну против Украины. Каждый из "субъектов федерации", а также оккупированные Крым и Севастополь, должны будут вербовать наемников. Мужчинам в возрасте до 50-60 лет предложат от 3,75 до 6 тысяч долларов в месяц. Контракт рассчитан на 6 месяцев. Собираются набрать 34 тысячи новых военных.

Тем временем сами россияне, согласно опросу, сомневаются в победе в войне. За 1,5 месяца количество граждан РФ, заявляющих о поддержке "военной операции", сократилось на девять процентов: с 64% до 55%. Это самая низкая цифра с начала полномасштабной войны. В итоге, в правильности проведения "спецоперации" разочаровался каждый седьмой опрошенный.

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