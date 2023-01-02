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"Здесь надежда на наших партнеров": Жданов рассказал, что Путин готовит к 9 января

2 января 2023, 07:41
Владимир Путин готовит РФ к масштабной войне до последнего россиянина, считает военный эксперт.
Жданов, Путин
Жданов рассказал, что Путин готовит к 9 января / скриншот

Президент России Владимир Путин готовит страну к масштабной войне, в которой не будет считаться с жертвами.

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале отметил, что настоящая частичная мобилизация идет в России с апреля, а полная - практически с сентября.

"Сейчас они продолжают набирать личный состав мобилизованных. А официально они говорят, что 5-9 января будет объявлено о второй волне мобилизации. Но для этого, я думаю, что границы они закроют", - сказал эксперт, отметив, что они могут ввести военное положение.

Жданов подчеркнул, что россиян "накачали" пропагандой о том, что против них настроен весь мир.

"Вроде бы они воюют с НАТО, хотя ни одного натовского солдата на территории Украины нет. Якобы за суверенитет и независимость России. Покажите мне того, кто отобрал у нее хоть один сантиметр ее земли. Напротив, Россия поотбирала", – подчеркнул Жданов.

Эксперт предполагает, что вторая волна мобилизации россиян может повлиять на фронт в Украине.

"Нам труднее будет перемалывать российскую военную машину, когда ее накачают большим количеством личного состава. Здесь надежда на наших партнеров", – добавил он.

Война России против Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist ранее рассказал о том, что оккупант Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте – может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода будут решающими для Украины. Гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям – поражение энергетического террора РФ, обеспечение стойкость украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сказал, что ВСУ изучают сценарии возможного наступления России на Украину с севера, востока и юга. Наступление со стороны республики Беларусь может произойти в конце февраля или позже. Войска готовятся к отражению вражеской атаки.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине
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