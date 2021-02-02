Зеленский готов колоть себе вакцину от COVID-19 - Минздрав

По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, президент намеревается лично убедить украинцев в том, что прививки от COVID-19 важны и их необходимо делать.
В украинском Министерстве здравоохранения вынашивают планы изменить национальный план вакцинации от COVID-19 ‒ для того, чтобы президент Владимир Зеленский и прочие представители руководства страны привились в первоочередном порядке. Такую информацию в интервью телеканалу 1+1 озвучил профильный министр Максим Степанов.
По его словам, президент Зеленский готов личным примером убедить украинцев в том, что прививки от COVID-19 важны и их необходимо делать.
"Надо будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Но я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", ‒ сказал Степанов.
Интересно, что и президент Зеленский, и министр Степанов ранее переболели COVID-19. А сотрудники Всемирной организации здравоохранения рекомендует не прививать таких людей в первую волну вакцинации.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 29 января Верховная Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может стартовать с 15 февраля.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.