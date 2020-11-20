Зеленский и послы G7 договорились, как разрешить конституционный кризис

Дипломаты отметили важность продолжения антикоррупционных реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами Большой семерки (G7).
По результатам встречи стороны достигли соглашения относительно того, что для продолжения антикоррупционных реформ в Украине нужен честный и прозрачный отбор судей Конституционного суда. Об этом говорится на странице послов стран G7 в Twitter.
Отмечается, что дипломаты G7 подтвердили "крайнюю необходимость" действий по преодолению негативных последствий решений КСУ и избежания дальнейшего отката антикоррупционных реформ.
"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", – говорится в сообщении.
Во время встречи Зеленский рассказал послам, что до конца года планирует сделать следующее:
- восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях;
- вернуть все контрольные функции Национальному агентству по предотвращению коррупции;
- решить вопрос Конституционного суда.
"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией", – цитирует Зеленского Офис президента.
Конфликт с КСУ - что было ранее
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента Зеленского, заявил юрист Ростислав Кравец. По его словам, "предложенный законопроект неконституционен".
- Глава КСУ Александр Тупицкий призвал власти урегулировать конфликт и обратился к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Александру Разумкову с просьбой о переговорах.