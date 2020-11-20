Зеленский и послы G7 договорились, как разрешить конституционный кризис

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами Большой семерки (G7).

По результатам встречи стороны достигли соглашения относительно того, что для продолжения антикоррупционных реформ в Украине нужен честный и прозрачный отбор судей Конституционного суда. Об этом говорится на странице послов стран G7 в Twitter.

Отмечается, что дипломаты G7 подтвердили "крайнюю необходимость" действий по преодолению негативных последствий решений КСУ и избежания дальнейшего отката антикоррупционных реформ.

"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", – говорится в сообщении.

Во время встречи Зеленский рассказал послам, что до конца года планирует сделать следующее:

восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях;

вернуть все контрольные функции Национальному агентству по предотвращению коррупции;

решить вопрос Конституционного суда.

"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией", – цитирует Зеленского Офис президента.

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