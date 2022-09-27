Зеленский назвал цель для ВСУ номер один

По словам президента, власти в постоянном рабочем режиме работают над обеспечением воинов оружием и боеприпасами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня цель номер один Вооруженных сил Украины находится в Донецкой области.
Украинские военные делают все, чтобы сдержать активность оккупантов.
"Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс - все еще цель номер один", - подчеркнул президент Украины.
По его словам, власти в постоянном рабочем режиме работают над обеспечением воинов оружием и боеприпасами.
"Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с использованием высокоточного оружия. Это один из основных приоритетов", - отметил Зеленский.
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Оккупанты отступают.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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