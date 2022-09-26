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Идет поток "пушечного мяса": россияне почувствовали, что проигрывают - Зеленский

26 сентября 2022, 23:22

Президент Украины рассказал о ситуации на Донецком направлении, мобилизации в рф и проекте международного трибунала для РФ.

Зеленский Россия
Россияне почувствовали, что уже проиграли - Зеленский / Коллаж УНИАН

Россияне почувствовали, что проиграют в войне, но пытаются просто оттянуть этот момент, заявил во время вечернего обращения глава государства Владимир Зеленский в понедельник, 26 сентября.

"Они почувствовали, что проиграют, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить кого-либо с оружием в руках вместо погибших", - отметил глава государства.

В своем вечернем обращении президент Украины рассказал о ситуации на Донецком направлении, мобилизации в рф и проекте международного трибунала для РФ.

"Российская мобилизация – откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса". Иного смысла в ней нет", — отметил Зеленский.

Также президент отметил, что в ОП сегодня послам тридцати государств был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства.

"Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен специальный международный трибунал. И мы очень подробно, очень тщательно прорабатываем этот проект", - отметил глава государства.

Он также отметил, что никто не сомневается в том, что трибунал будет и наступит ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе.

Предполагается, что специальный трибунал будет иметь юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности за преступления агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России - президент и другие топ-чиновники РФ, в том числе члены Совета национальной безопасности, которые санкционировали военную агрессию против Украины.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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