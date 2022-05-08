Зеленский назвал единственный путь разблокирования Мариуполя

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путем Мариуполь", - подчеркнул он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Он добавил, что власти пытаются дипломатическим путем решить этот вопрос.

"Дипломатический путь привел к тому, что гражданские люди сегодня вывезены все из заблокированного завода Азовсталь", - сказал президент.

Касательно бойцов, которые находятся в осаде на заводе Азовсталь, Зеленский подчеркнул: "Российские военные, российская армия, руководство армии и политическое руководство Российской Федерации не хотят выпускать наших военных".

Зеленский добавил, что на помощь в этом вопросе были приглашены переговорщики из Турции, Израиля и Швейцарии. Кроме того, попытались решить этот вопрос Франция, Организация Объединенных Наций и представители руководства Международного комитета Красного Креста.

"Россия меняет военных, только если они пленные, - на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации. Других ответов не существует", - сказал Зеленский.