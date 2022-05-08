УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский назвал единственный путь разблокирования Мариуполя

8 мая 2022, 21:59

Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путем Мариуполь", - подчеркнул он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Он добавил, что власти пытаются дипломатическим путем решить этот вопрос.

"Дипломатический путь привел к тому, что гражданские люди сегодня вывезены все из заблокированного завода Азовсталь", - сказал президент.

Касательно бойцов, которые находятся в осаде на заводе Азовсталь, Зеленский подчеркнул: "Российские военные, российская армия, руководство армии и политическое руководство Российской Федерации не хотят выпускать наших военных".

Зеленский добавил, что на помощь в этом вопросе были приглашены переговорщики из Турции, Израиля и Швейцарии. Кроме того, попытались решить этот вопрос Франция, Организация Объединенных Наций и представители руководства Международного комитета Красного Креста.

"Россия меняет военных, только если они пленные, - на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации. Других ответов не существует", - сказал Зеленский.

viber
Реклама
Популярное
Тысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсахТысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсах Доллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курсаДоллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курса Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор" У танка снесло башню: россияне поплатились жизнью за подавленную пшеницуУ танка снесло башню: россияне поплатились жизнью за подавленную пшеницу ВСУ подбили Нептуном российский корабль "Адмирал Макаров" – нардепВСУ подбили Нептуном российский корабль "Адмирал Макаров" – нардеп
Поддержите Главред

Последние новости

21:59

Зеленский назвал единственный путь разблокирования Мариуполя

21:31

Шольц о победе Украины: свобода победит, как и во времена Второй мировойВидео

21:31

РФ готовится открыть новый фронт: военный эксперт назвал опасное направлениеВидео

21:07

"Подмочили" Путину 9 мая: ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под ХарьковомВидео

21:04

"Нет тормозов": Подоляк озвучил планы рашистов на АзовсталиВидео

Реклама
20:59

В Черном море ВСУ потопили "парадный катер Путина" - источникВидео

20:30

Деоккупация и стратегия защиты: Зеленский назвал цель Украины в войне с РФВидео

20:25

"Зашли в дом пообедать, и ударил снаряд": оккупанты обстреляли Харьковщину, 5 человек погиблиВидео

20:24

Самые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

20:21

G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РоссииВидео

19:59

Новые санкции: США ударили по пропагандистам и банкам РФВидео

19:55

В СНБО пояснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружиемВидео

19:42

Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"

19:31

Россияне сожгли из "Солнцепека" свои же позиции на Запорожском направлении – бойцы ВСУ поблагодарилиВидео

19:26

Террор РФ в Украине: оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Сумской областиВидео

19:12

Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

19:06

Аркадий Бабченко. Путин объявит войну 9 мая?Видеоблоги

19:05

Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"Видео

18:58

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направлениеВидео

18:51

"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизньюВидео

Реклама
18:36

Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"Видео

18:33

Россия готовится к новой волне вторжения в Украинумнение

17:58

"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 маяВидео

17:58

"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

17:56

Венгрия блокирует эмбарго ЕС на нефть из России и отключение Сбербанка от SWIFT – BloombergВидео

17:51

Андрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдот

17:25

"Слава России": в Днепре школьницы-"ватницы" поплатились за наглый хайпВидео

17:17

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

17:10

РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИВидео

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: в Крыму засекли БДК ЧФ с признаками поврежденияВидео

16:25

Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети"

16:20

Путин не объявит мобилизацию в РФ: Кремль поражения не признает, а более 80% воевать не хотят – МВДВидео

16:18

Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой ЗеленскойВидео

16:16

Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действийВидео

16:14

Путин все еще не хочет признаться себе в том, что облажалсямнение

16:11

Гороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встреча

15:25

Уничтожили 2500 оккупантов, еще 5000 ранили: защитники Мариуполя подсчитали потери россиян в городеВидео

15:02

Армия Украины разбивает войска РФ в Запорожской области: враг несет потери – ОВАВидео

14:32

В России пригрозили миру ядерной войной, но сразу "дали заднюю"Видео

14:14

"Документы и кот - все что осталось": рашисты уничтожили дом известной украинской ведущейВидео

Реклама
14:07

Нашли остатки трупа и кулон: пропавшая во время обстрела авто 13-летняя София могла погибнутьВидео

13:53

"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву

13:38

Без "новинок" на Красной площади и военной техники в городах: в РФ пройдет необычный "парад Победы"Видео

13:36

Пока Россия будет праздновать 9 мая, она не перестанет быть империеймнение

13:30

"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам

13:00

Гороскоп на завтра, 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

12:43

Путин цинично поздравил украинцев с днем победыВидео

12:27

Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Видео

12:26

Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – ГайдайВидео

12:18

Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять