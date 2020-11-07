Зеленский назвал резню в Кривом Роге терроризмом

Зеленский отреагировал на резню в Кривом Роге / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский считает терроризмом убийства, которые сегодня на улице Кривого Рога совершил неадекватный злоумышленник.

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к отродью рода человеческого", - Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, правоохранители должны сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными. Он требует от полиции жестко реагировать на подобные трагические инциденты. Зеленский отметил, что сотрудники полиции оперативно отреагировали и задержали преступника.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших земляков, и обязательно желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" - добавил глава государства.