"Зачем страна тратила деньги?": Зеленский распек ректоров ведущих вузов за кадровый голод

Зеленский распек ректоров ведущих вузов за кадровый голод / сайт президента Украины

В Украине зафиксирован постоянный кадровый голод и его ликвидацией должно решать руководство отечественных вузов.

С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил во время встречи с руководителями ведущих вузов страны. Об этом сообщается на сайте главы государства. "Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", ‒ заявил Зеленский.

Президент Украины напомнил ректорам, что всего в стране сейчас учится более миллиона студентов и большая часть из них не планирует после получения диплома оставаться на Родине. Плюс много из тех, кто все же остается в Украине, многие не работают по полученной в вузе специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" ‒ обратился президент к участникам встречи.

Напомним, ранее политолог Виктор Таран. руководитель Центра "Эйдос", кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда прокомментировал ситуацию с кадровым голодом, в которой оказалась нынешняя украинская власть.