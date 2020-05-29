Кравчук назвал единственный способ обуздать агрессию России

Леонид Кравчук / Главред

Леонид Кравчук, президент Украины в 1991-1994 годах, полагает ‒ единственный рабочий способ обуздать агрессивные дела России — "жесткие и единые действия международной коалиции".

Соответствующее мнение он высказал в интервью порталу Гордон. Кравчук убежден, что российские войска по приказу Кремля сейчас участвует в "шести военных горячих точках мира" ‒ под предлогом благородных целей (с сопутствующим регулярным нарушением международного права).

"Она даже в конституции записывает, что международные соглашения обязательны для России тогда, когда они соответствуют их национальному законодательству. Вдумайтесь. Все, при такой ситуации международные соглашения международных организаций – ООН, Совета Безопасности, ОБСЕ и так далее – становятся просто бутафорскими", — рассказал он.

Читайте такжеКравчук сказал, без чего невозможно достичь мира на ДонбассеКравчук также считает, что любой диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным должен проходить в уважительном тоне и соблюдением всех тонкостей дипломатии.

"Между президентами должен быть официальный разговор, с использованием силы народа. И их все поймут. Президент Зеленский защищает народ Украины, а президент Путин – народ России. Они должны договориться – не оскорбляя, никаких намеков, что кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то умнее, кто-то дурнее. Это уже, знаете, базар. Это не дипломатия и не политика", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявлял ‒ главной ошибкой Владимира Зеленского за год его президентства является тот факт, что он не добился системности в кадровой политике.