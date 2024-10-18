Зеленский об экономическом бронировании в Украине: "другие должны быть критерии"

По словам Зеленского, пока не будет найден баланс, этот вопрос останется открытым.

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Зеленский рассказал об экономическом бронировании в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Модели экономического бронирования пока нет

Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил

Зеленский хочет справедливости

В Украине пока нет принятой модели "экономического" бронирования - все предложенные правительством варианты являются несправедливыми.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время телемарафона, пишет УНИАН.

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"Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Другие должны быть критерии", - отметил Зеленский.

Президент также напомнил, что специалисты на предприятиях критической инфраструктуры и оборонной отрасли уже имеют "бронь", поэтому эта система работает. Но найти баланс между потребностями армии и бизнеса в рамках экономического бронирования сложнее.

экономическое бронирование инфографика / Инфографика: Главред

"Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы только бизнес с сильной прибылью [получил бронь]. А как же средний, а как же малый?" - объясняет Зеленский.

По словам Зеленского, пока не будет найден баланс, этот вопрос останется открытым.

Экономическое бронирование - последние новости

На сейчас работает бронирование критически важных для функционирования Сил обороны предприятий. Однако недавно стало известно, что Кабмин приостановил выдачу "брони" для компаний - все из-за недовольства Зеленского количеством забронированных граждан. Чиновники планируют пересмотреть представленные списки.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Также заметим, что парламент рассматривает возможность внедрения экономического бронирования по месячной отчетности о доходах физлиц вместо действующей квартальной. Речь пойдет о переходе от критичности предприятия к критичности работника.

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